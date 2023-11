Contest Yacht 67CS: gli interni su misura firmati Bentley

Bentley Motors e Contest Yachts hanno creato per un armatore gli interni su misura per lo yacht realizzato in perfetto stile Bentley, il

nuovo modello Contest 67CS di 20 metri, è una celebrazione dell’artigianato, dell’eccellenza, del lusso dell’eleganza e della tradizione.

Il team di progettazione Bentley, specializzato nella realizzazione di interni per la Continental GT e la Bentayga, ha accettato la sfida e ha creato degli interni totalmente personalizzata, basandosi sui materiali e sulle tecniche utilizzate nelle vetture Bentley.

Il Contest 67CS apre la strada alla realizzazione di un interno di uno yacht che si sposa con maestria ed unicità degli interni creati da Bentley, offrendo ai proprietari nuove ed entusiasmanti opportunità su misura per godere dei valori condivisi e del patrimonio di prestazioni e stile di vita di entrambi i marchi.

Bentley ha lavorato a stretto contatto con il team di progettazione di Contest Yachts per creare questi interni unici. Sono stati utilizzati metodi di prototipazione come la stampa 3D per consentire la fattibilità dei singoli componenti e un mock-up completo di alcuni elementi, tra cui il divano, che è stato prodotto prima dell’allestimento per garantire il rispetto di finiture rigorose ed esigenti standard di qualità.

Le iconiche pelli trapuntate a diamante di Bentley sono state proposte per gli interni dello yacht, con dettagli come la scatola per i fazzoletti e i sottobicchieri per le bevande creati ex novo in base ai gusti dell’armatore. Tecniche specifiche come la cucitura a croce a mano, solitamente utilizzata per produrre il volante Bentley, sono state adattate e adottate in tutto il progetto.

Sono presenti arredi Bentley Home, tra cui la Malvern Chair, un omaggio alle geometrie delle auto Bentley. Inoltre, per il nuovo Contest sono stati creati dei pezzi unici, tra cui un bar e un mobile da toilette su misura. Anche la captain chairs e il tavolo “Egg” dello yacht Contest sono pezzi unici realizzati da Bentley. Il divano, costruito a mano presso lo stabilimento di ingegneria Bentley, è stato rifinito con le esclusive finiture Bentley.

Gli interni di uno yacht, come quelli di un’automobile, devono essere precisi e curati nei minimi dettagli. Sebbene sia stata una sfida per i nostri team di progettazione adattare le loro abilità artigianali a un interno, fornendo un’estensione totalmente personalizzata dei nostri interni automobilistici per uno yacht, siamo molto soddisfatti del risultato. Il risultato è una testimonianza dell’incredibile talento e dell’abilità dei nostri artigiani che hanno raccolto la sfida e si sono spinti oltre i confini del possibile. È stato un piacere lavorare con il team Contest: condividiamo non solo una rinomata eredità di prestazioni e lusso, ma anche il desiderio di innovare continuamente per offrire quell’efficienza che si traduce in pratiche più pulite ed ecologica nelle nostre attività di lavoro e produzione, ha dichiarato il Dr. Matthias Rabe, membro del consiglio di amministrazione per l’ingegneria di Bentley Motors.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED