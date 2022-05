CRN My Ciao: il nuovo 52m ha ricevuto il battesimo dell’acqua

Una nuova opera d’arte firmata CRN è scesa per la prima volta in mare.

CRN My Ciao: il bespoke yacht CRN 142 è stato varato nella Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona con un’emozionante cerimonia privata. Realizzato completamente in alluminio, My Ciao è stato progettato e costruito da CRN in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ne ha concepito le linee esterne, e con lo studio di architettura Massari Design, che ha curato le zone ospiti esterne e gli interiors.

CRN My Ciao: caratteristiche

Con i suoi 52 metri di lunghezza, un baglio di 9 metri e un gross tonnage di 499, il nuovo true custom yacht si sviluppa su quattro ponti e può comodamente accogliere a bordo fino a 10 ospiti nella suite armatoriale posta nel Main Deck e nelle 4 cabine Vip situate nel Lower Deck.

CRN My Ciao è un’opera sartoriale e altamente artigianale che si distingue per linee esterne tese e slanciate che, insieme alla prua quasi verticale, ne esprimono la decisa personalità sportiva e dinamica. Grandi finestrature scure a tutta altezza, sul ponte principale e sull’upper deck, si fondono in un continuum visivo offrendo panorami infiniti sul mare e salvaguardando al contempo la privacy. Anche la timoneria è dotata di tre ampie vetrate che valorizzano la linea esterna offrendo continuità spaziale e visiva senza interruzione.

Lo yacht riflette la visione di un armatore esperto che ha specificatamente richiesto confortevoli spazi “en plein air” e massima attenzione alla progettazione delle zone social. Nasce così una nave da diporto ispirata al perfetto equilibrio tra gli spazi e connotata da una forte relazione tra gli ampi e luminosi volumi interni ed esterni, così da creare una fusione percettiva e funzionale tra indoor e outdoor.

Tanti gli elementi che consentiranno all’armatore e ai suoi ospiti di condividere un’impareggiabile esperienza di crociera: dalle confortevoli e versatili aree lounge con solarium e spa pool, sul Sun Deck e sul Main Deck, all’ampia area “alfresco dining” sull’Uper Deck, fino ai luminosi e spaziosi saloni del Main Deck e dell’Upper Deck, pensati sempre in chiave fluida e conviviale.

