Custom Line 106 My Etoile, star di nome e di fatto, nasce dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group, a cui si affianca la maestria di Francesco Paszkowski Design per la progettazione del design degli interni e degli esterni. Per l’interior si conferma strategico il ruolo del Custom Line Atelier, che ha lavorato in costante rapporto diretto con il cliente, per interpretarne i desiderata di stile.

Questo capolavoro di estetica e di comfort – lunghezza di 32,82 metri e larghezza di 7,4 metri, – esibisce un perfetto equilibrio architettonico grazie alle superfici interconnesse tra loro, alla fluidità dei volumi tra poppa e prua e all’abbattimento dei confini tra gli spazi a bordo.

Il design delle aree esterne e interne del nuovo Custom Line 106 è elegante e raffinato, caratterizzato dall’uso di colori neutri e caldi, con tonalità che giocano principalmente su diverse nuances di light&dark brown, bronze e fango, che moltiplicano la luminosità e la grandezza degli spazi.

Anche negli arredi si apprezza uno stile sofisticato, frutto della collaborazione con i più importanti brand di design e in linea con il gusto dell’armatore; sono stati utilizzati materiali pregiati e ricercati, come il marmo Onice Kilimangiaro lucido, il marmo Cremo Delicato, il cuoio Nabuk e il legno rovere.

