La terza unità del Pershing GTX116 “BYEEE” rappresenta un capolavoro di innovazione nautica e design. Caratterizzato da un’estetica sportiva e lussuosa, l’imbarcazione offre spazi interni ed esterni ampi e confortevoli, con finiture di alta qualità e attenzione ai dettagli.

Al porto di Fano è stata varata la terza unità del Pershing GTX116. Battezzato “BYEEE”, questo yacht è stato realizzato per un armatore europeo appassionato dei modelli del Ferretti Group. Il Pershing GTX116, sviluppato in collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, guidato dall’Ing. Piero Ferrari, lo studio di design di Fulvio De Simoni, e la Direzione Engineering del Gruppo, si distingue per il suo dna sportivo e per il suo elevato comfort. Con uno scafo lungo oltre 35 metri e largo 7,70 metri, l’imbarcazione si presenta come un vero e proprio capolavoro di design e ingegneria nautica.

Esteticamente, il GTX116 è caratterizzato da un profilo slanciato e filante, che enfatizza il carattere sportivo del marchio e richiama l’immaginario dei SUV di lusso, definendosi come un Sport Utility Yacht (SUY). La terza unità vanta un’esterno elegante, con la sovrastruttura e il prendisole in classica tonalità di grigio Pershing, mentre lo scafo e le altre parti esterne si presentano in un innovativo color antracite metallizzato. L’uso di ampie vetrate permette una straordinaria fusione tra gli spazi interni ed esterni, inondando gli ambienti di luce naturale.

Il main deck ospita un ampio salone dove gli arredi enfatizzano lo spazio. Il layout di questa stanza prevede un ampio tavolo da pranzo con il top in pelle e la struttura imbottita in color testa di moro. Il divano Poltrona Frau in tonalità saddlé caffé si abbina perfettamente ai toni chiari del beige e del grigio chiaro che caratterizzano gli arredi di questa stanza.

Esattamente come per la prima unità, anche qui l’armatore ha scelto di non creare un passaggio diretto tra la zona living e la cucina, tenendo separate le due aree. Il pavimento in parquet rovere tortora, firmato Listone Giordano, si abbina perfettamente al resto dell’interior design, confermando così un ambiente dai toni caldi. La cucina è dotata di una colonna frigo e un freezer in cui poter stivare tutto il necessario. Anche in questo ambiente vengono mantenuti i toni in palette così da creare continuità con il salone, scegliendo per le ante dei mobili tonalità come il titanio e il grigio.

Spostandoci nel pozzetto è presente un grande tavolo in teak e un tavolo fisso allungabile e modulabile in altezza che utilizza la panca come seduta. Sullo stesso livello, posizionato dietro i tavoli, è presente anche un grande prendisole. In uno spazio separata dal pozzetto, posizionata al livello sottostante, è presente l’area beach composta da comode sdraio, un ambiente ideale per trascorrere momenti di relax sempre più a contatto con il mare. A prua invece, lo yacht prevede un grande prendisole due tavoli removibili oltre a una piccola zona bar composta da due frigoriferi.

Nel lower deck, infine, sono presenti tre cabine dedicate agli ospiti. Sempre in questo spazio si trova la cabina armatoriale composta da un letto matrimoniale – firmato Poltrona Frau – con i pannelli della testata in color nero corvino e rifiniture in pelle color ardesia. Gli arredi che mettono in contrasto colori scuri con tonalità più chiare, vengono abbinati alla scrivania, ai mobili laterali, ai comodini e alla testata del letto in color tortora; un chiaro rimando alla palette di colori che caratterizza questa terza unità.

Anche il bagno armatoriale rappresenta un esercizio di progettazione volto alla ricerca di spazio e comfort assoluto. Il tutto si sviluppa in un unico ambiente dotato di tre zone interne con doppio ingresso, due docce e una cascata centrale. A rendere ancora più prezioso questo ambiente il mosaico spinato in alluminio di Metalboarder. Uno spazio questo che combina perfettamente tecnologia ed eleganza.

Il garage, che stiva una moto d’acqua e 2 water toys, e un esclusivo beach club a pelo d’acqua di 39 metri quadrati rivestito di teak sono protetti a poppa da un coronamento apribile con movimentazione elettroidraulica che mette in comunicazione la spiaggetta e la zona beach antistante creando uno spazio di dimensioni notevoli.

Il sundeck, di 40 metri quadri accessibile mediante due scalinate laterali esterne a poppa, è caratterizzato da un arredo moderno con divani modulabili firmati Minotti. Un layout conviviale e ricercato progettato con l’idea di realizzare ampi spazi per godere appieno della vita di bordo.

Dal punto di vista tecnico, la terza unità di Pershing GTX116 è equipaggiata con una tripla propulsione waterjet e tre motori MAN V12, che consentono una velocità massima di 34 nodi e una velocità di crociera di 29 nodi.

Copyright Image: Sinergon LTD