Custom Line 106 MY Y: varato il nuovo superyacht

Un nuovo Custom Line 106 scende in mare presso la Superyacht Yard di Ferretti Group ad Ancona.

Custom Line 106 MY Y è il terzo superyacht firmato dal cantiere navale a scendere in mare, presso la Superyacht Yard di Ferretti Group ad Ancona. Con i suoi 32,82 metri di lunghezza fuori tutto, Custom Line 106 MY “Y” si distingue per il profilo filante e dinamico e le brillanti performance idrodinamiche, che caratterizzano la linea planante del brand.

Custom Line 106 MY Y: caratteristiche

A rendere unico il nuovo superyacht “Y” è l’originale e prezioso accostamento di materiali ricercati negli arredi interni: l’essenza dominante, lo zebrano striato color cioccolato, viene ripresa, con le medesime geometrie, nei marmi, posati in opera in verticale. I chiaroscuri naturali, generati dal legno con venature brune, creano un contrasto sofisticato anche con la pelle color lino, filo conduttore di un superyacht che rispecchia la personalità contemporanea dell’armatore di provenienza europea.

Le finestrature a scafo sono ampie e generose, mentre in coperta le vetrate cielo terra offrono un contatto diretto col mare, ampliato ulteriormente dalla loro forma convessa. Caratterizzato da 220 m² di superfici esterne calpestabili interconnesse tra loro, Custom Line 106 MY “Y” esplora un maggiore equilibrio formale tra interno ed esterno, caratterizzato da forti contrasti cromatici negli arredi e nei rivestimenti.

Prosegue a pieno regime questo nuovo anno per Custom Line, che continua a realizzare gioielli nautici contraddistinti dall’approccio tailor-made del brand. Superyacht unici e attesi dagli armatori, pronti a solcare le acque dei cinque continenti.

Quest’opera d’arte nautica nasce dalla stretta collaborazione tra il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, e l’expertise nella progettazione del design degli esterni e degli interni di Francesco Paszkowski Design.

Ad interpretare i desiderata di stile dell’armatore, il Custom Line Atelier, che con il suo ruolo strategico riesce a esprimere con assoluta ricercatezza e distinzione nell’interior, il concetto di navigazione senza tempo proprio del brand.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.