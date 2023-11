Honda CBR650R 2024 è la sportiva a 4 cilindri di media cilindrata che evolve il suo stile ispirato alle competizioni con un grintoso restyling delle sue linee affilate. Nuovi i gruppi ottici sia all’anteriore che al posteriore, nuovo il display TFT a colori da 5” dotato di connettività Honda RoadSync, comandato da un nuovo intuitivo blocchetto elettrico retroilluminato.

Honda CBR650R 2024: design, motore e caratteristiche

Il nuovo look della CBR650R sprizza sportività da qualsiasi punto di vista. Il nuovo frontale aggressivo, il gruppo ottico sottile e accigliato, la carena che lascia in vista il motore ma si estende fino al terminale di scarico e il nuovo codino slanciato, sono elementi che amplificano le sensazioni sportive trasmesse dalla posizione di guida, caricata sull’anteriore ma non estrema, per essere divertente ma poco affaticante su strada.

Il nuovo display TFT a colori da 5” è perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luce ed è dotato della connettività per smartphone Honda RoadSync, gestita tramite un nuovo blocchetto sinistro retroilluminato con cursore a quattro direzioni, che ora offre la navigazione a frecce turn-by-turn sullo schermo, oltre alle altre funzioni già presenti (previsioni meteo, player musicale, messaggistica, telefonate).

Le performance sono invariate. Il motore eroga 95 CV a 12.000 giri/min e una coppia di 63 Nm a 9.500 giri/min, per una risposta corposa ai medi regimi e un allungo elettrizzante fino al limitatore. Come sempre è disponibile una versione da 35 kW per patente A2. La nuova CBR650R è omologata Euro5+.

Confermate le sospensioni Showa, con forcella SFF-BP (funzioni separate, big piston), e ammortizzatore regolabile nel precarico, e i freni, con pinze ad attacco radiale e dischi flottanti da 310 mm. Sono 120/70-ZR17 e 180/55-ZR17 le misure degli pneumatici.

Dotata di frizione assistita e antisaltellamento, la nuova CBR650R, insieme alla sorella naked CB650R, è la prima Honda offerta anche in versione con Honda E-Clutch, ovvero il comando elettronico della frizione, che permette di effettuare partenze, stop, cambi marcia e scalate, senza agire sulla leva al manubrio.

Quest’ultima, resta al suo posto ed è sempre disponibile per il pilota nel caso in cui voglia agirvi manualmente. In questo modo, viene enfatizzato il divertimento di guida per i piloti esperti, e semplificata la guida per i piloti principianti, offrendo a tutti una grandissima comodità e praticità su qualsiasi percorso, dal più trafficato al più tortuoso e divertente, perfino in pista, dove si comporta perfino meglio di un quickshifter

La CBR650R 2024, in entrambe le versioni – tradizionale ed E-Clutch – è disponibile in due colorazioni: Grand Prix Red e Mat Gunpowder Black Metallic.

