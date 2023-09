Fim Cannes Yachting Festival 2023: svelato in anteprima mondiale il nuovo modello Regina 440, che completa la gamma di open walk-around declinata nei modelli 470 e 340. Forte di un’anima sportiva e del comfort da grande yacht, la nuova imbarcazione punta a rafforzare i segni distintivi che, sin dal suo esordio, contraddistinguono il dna del cantiere.

Fim Cannes Yachting Festival 2023: Regina 440, le caratteristiche

Progettata per una vita di bordo dinamica e una navigazione sicura e piacevole, Fim 440 si contraddistingue per gli spazi esterni trasformabili protetti da un Hard Top integrato e completamente apribile nella parte superiore grazie ad un sistema in carbonio a lamelle rotanti. L’Hard Top, in perfetta armonia con gli stilemi dello scafo, è stato studiato con riferimenti all’automotive, per conferire un senso di dinamismo e leggerezza, valorizzato con particolari in acciaio e inserti laterali in vetro retroilluminato.

Sulla spinta di costruire prodotti sempre più ecosostenibili, per la prima volta nel settore nautico, grazie alla tecnologia sviluppata da Recarbon in partnership con CBS, Fim utilizzerà la fibra di carbonio riciclata proveniente dal settore aeronautico, che mediante processi di rigenerazione, viene recuperata con caratteristiche prossime al prodotto originario e utilizzata per le sovrastrutture delle imbarcazioni e, in particolare sul Regina 440, per i pannelli di rivestimento, garantendo leggerezza e allo stesso tempo un recupero di materiali.

Al fine di massimizzare il comfort e ampliare la vivibilità della barca, nelle murate sono state inserite diverse movimentazioni come le terrazze abbattibili nel pozzetto, la plancetta lift di poppa e una passerella a scomparsa. Mentre, a prua, insieme all’ampio prendisole, troviamo un’innovativa soluzione che permette di trasformare la zona di ormeggio in un divano per una comoda e aggiuntiva area relax. Il pozzetto ospita una zona pranzo con due divani contrapposti e un tavolo centrale abbattibile per la conversione in prendisole, una grande cuscineria, un mobile cucina e la postazione di governo.

Passando agli interni, sul Fim 440 Regina si contraddistinguono per gli ampi spazi con un’altezza di due metri. Volumi che garantiscono la centralità della luce naturale per valorizzare al meglio ambienti esclusivi e di design, in grado di essere sfruttati in ogni momento e in modo versatile.

Il layout prevede una cucina spaziosa e completamente equipaggiata, una dinette a prua trasformabile in modo semplice e funzionale, due bagni con doccia separata comunicante, e una cabina armatoriale a poppa con una altezza e volumi sorprendenti per una barca di queste dimensioni. La versatilità degli ambienti è garantita dalla presenza di una parete richiudibile a prua, che garantisce la separazione degli ambienti e crea due ampie cabine, entrambe con accesso privato al bagno.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.