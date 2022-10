Custom Line approda al 63esimo Fort Lauderdale International Boat Show 2022, l’appuntamento nautico oltreoceano, che si tiene dal 26 al 30 ottobre. Grande protagonista è Custom Line 106, esposta come premiere per il mercato americano e capolavoro della linea planante del brand: linee pulite e rigorose, grandi spazi improntati a raffinatezza e design essenziali, per il massimo comfort dell’armatore.

Fort Lauderdale International Boat Show 2022: Custom Line 106

Con una lunghezza fuori tutto di 32,82 m e una larghezza di 7,30 m, Custom Line 106 offre oltre 200 m² di spazi esterni interconnessi tra loro. Il profilo è filante e potente: linee tese corrono da poppa a prua dando vita ad una emozionante alternanza materica e cromatica di superfici strutturali chiare e vetrate scure.

Le superfici si compenetrano in un equilibrio architettonico che abbatte i confini tra interno ed esterno, rendendo protagonisti il mare e la luce naturale grazie alla presenza di ampie finestrature e altezze interne che superano i 2 m. La cabina armatoriale a tutto baglio è a estrema prua, mentre sul ponte inferiore si trovano 4 cabine: 2 VIP e 2 twin, tutte dotate di bagno en suite.

Tra gli elementi distintivi di questo superyacht spiccano il sundeck e la forward area. Il sundeck, protetto da due ampie vetrate laterali, presenta un’area di 53 m² interamente personalizzabile e arredabile con elementi freestanding. La zona di prua, ampia e multifunzionale, viene divisa in due aree separate e indipendenti: l’isola centrale rialzata, vera e propria sunset lounge privata, composta da un grande divano, due tavolini centrali e due prendisole, e la zona di prora, arricchita con due ulteriori e ampi sunbed, che regala una vista sul mare senza precedenti.

La linea planante di Custom Line, realizzata in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto e la Direzione Engineering Ferretti Group, porta la firma di Francesco Paszkowski Design per la progettazione degli esterni e degli interni, con la collaborazione di Margherita Casprini e il Custom Line Atelier per gli interni.

Dedicata agli armatori più esigenti e dinamici, comprende Custom Line 106, Custom Line 120 e la nuova ammiraglia Custom Line 140. Velocità, performance e avanguardia estetica sono le caratteristiche vincenti, senza perdere di vista la funzionalità e la costante ricerca innovativa.

La linea planante di Custom Line è fortemente apprezzata dagli armatori americani per le alte prestazioni e il ridotto pescaggio, grazie al quale è possibile navigare anche in acque basse, come ad esempio il Mar dei Caraibi.

