Mangusta Oceano 39 2023: scende in acqua la prima unità della nuova nave di tre ponti

Mangusta Oceano 39 2023: è stata varata la prima unità della serie entry level di Mangusta. Realizzato dalli Uffici Tecnici del Cantiere in collaborazione con il designer Alberto Mancini e lo studio Verme per la parte di ingegnera, questo tri-deck dona un volto unico all’intera categoria: un mix perfetto di design e tecnologia. Il Mangusta Oceano 39 si presenta come una moderna villa sul mare con sensazionali superfici vetrate e spazi superiori alla categoria di riferimento.

I saloni main deck e upper deck sono caratterizzati da finestrature a tutta altezza in parte apribili, così da creare un unico ambiente tra

aree interne ed esterne. La zona di poppa e terrazze ribaltabili, danno accesso alla beach house creando una naturale estensione sull’acqua per trascorrere momenti di relax in totale privacy.

La zona di prua regala una “classica” piscina infinity “Mangusta Design Feature” situata sul ponte upper, con il fondo parzialmente vetrato che lascia avvolgere la cabina armatoriale di riflessi d’acqua. Il layout di questa unità prevede 4 ampie cabine ospiti situate nel lower deck e, sul ponte principale, la Suite padronale all’interno della quale il balcone completamente automatico può essere gestito in autonomia dall’Armatore.

Gli interni che, come su tutti i Mangusta, sono completamente personalizzabili sono stati realizzati dagli architetti dell’ufficio tecnico del cantiere che hanno lavorato in stretto contatto con l’Armatore tramite il coordinamento del Sales Manager Nicolò Strocco, che ne ha curato la vendita.

Il Mangusta Oceano 39 è equipaggiato con 2 motori MTU 12V 2000 M86 da 1700 HP che consentono una velocità di crociera di 12 Nodi ed una velocità massima di 16 nodi con un range di utilizzo fino a 2600 miglia nautiche, garantendo livelli di rumorosità ridotti al minimo per un totale comfort, in piena tradizione Mangusta. È prevista anche una versione con i motori da 2600Hp., che permette di raggiungere la velocità di crociera di 18 nodi ed una velocità massima di 20 nodi.

La prossima unità disponibile alla vendita è la numero 3 la cui consegna è prevista per novembre 2024.

