Fuorisalone 2023 Besenzoni: quando si sale a bordo di una barca, c’è un momento in cui si è come sospesi tra gli elementi, terra, mare e cielo non sono solo un contorno ma sembrano fondersi per diventare un tutt’uno, una sorta di scenario onirico in cui si può scegliere di essere protagonisti o diventare noi stessi una parte del tutto.

È questo il concetto guida che sta alla base di Flow, l’installazione che Besenzoni porta alla Design Week 2023, nel prestigioso contesto del Fuori Salone nell’ambito della mostra-evento di Interni Design Re-Evolution nei cortili dell’Università degli Studi di Milano.

Protagonista dell’installazione, nata dalla collaborazione tra la nota azienda leader nella realizzazione di componenti per yacht dallo stile inconfondibile, e Francesco Forcellini, designer segnalato negli ultimi anni tra i migliori young talent internazionali, è Oceano, una scala/plancetta per yacht dotata di un ingegnoso e innovativo sistema che ne consente l’uso come scala bagno o da sbarco/ imbarco, come estensione della piattaforma prendisole o come tender lift.

Ciò che rende affascinante l’installazione, allestita nel sottoportico del Cortile d’Onore, è la scelta artistica di aver collocato Oceano al centro di una superficie convessa specchiata, con il risultato di far apparire la scala come sospesa al centro di uno spazio virtuale, in cui l’osservatore può immaginare infinite ambientazioni fluttuanti e sentirsi completamente immerso in esse.

L’effetto scultoreo dell’installazione è magistrale e ben trasmette la volontà di Besenzoni di passare a un nuovo livello del proprio percorso evolutivo, raccontando poeticamente come l’innovazione di prodotto conduca verso una nuova identità, dove l’eccellenza di funzionalità e meccanica e l’estetica marceranno di pari passo affacciandosi anche al mondo dell’abitare nautico e non.

Fuorisalone 2023 Besenzoni: Oceano

Oceano è un accessorio multifunzione che permette di svolgere molteplici attività: la sua funzione principale è ovviamente quella di scala bagno o da imbarco/sbarco (consente di salire sulla banchina in modo sicuro ed agevole anche quando il dislivello è elevato) ma non si limita a questo in quanto la si può utilizzare come estensione della piattaforma prendisole e come tender lift.

Il funzionamento della scala/plancetta prevede un movimento alza/abbassa che può essere personalizzata con una pedana finale ribaltabile idraulicamente per allungare l’ultimo gradino, facilitando così l’avvicinamento alla banchina. Realizzabile con totale alimentazione elettrica in modo da ottenere numerosi vantaggi sia per le imbarcazioni sia per l’ambiente.

L’assenza della centralina oleodinamica rende i sistemi silenziosi e le imbarcazioni più leggere, lasciando più spazio in sala macchine e nessun pericolo di perdita d’olio in mare. Ne risulta quindi la sua qualità fondamentale: un minor impatto sull’ambiente marino, generato dall’automatica riduzione dell’uso di carburante e dal consumo ridotto di energia a bordo.

Milano Design Week 2023

Besenzoni

Cortile d’Onore Università degli Studi di Milano

via Festa del Perdono 7

