La barca Heritage 9.9 US, nata dalla collaborazione tra Castagnola Yacht e lo studio Names, è un esempio eccellente di come una barca classica possa essere trasformata in un prototipo all’avanguardia. Realizzata da Castagnola Yacht, con un design interno ed esterno curato da Nauta Design, questa imbarcazione si distingue per la sua fusione tra tradizione e innovazione.

Lo studio Names ha giocato un ruolo cruciale, curando il progetto strutturale e la progettazione della carena, assicurando prestazioni di alta qualità. La barca è costruita utilizzando l’esclusiva tecnologia Wood in Tech Skin (WTS), che combina la bellezza e la resistenza del legno con la modernità della fibra di carbonio.

La motorizzazione dell’Heritage 9.9 US è stata affidata a una coppia di turbodiesel Bukh da 500 CV l’uno, con trasmissioni a elica di superficie Jolly Drive, ingegnerizzati da Punch. Questa scelta ha permesso di raggiungere una velocità di punta stimata in 45 nodi, un risultato notevole che sottolinea l’efficacia dell’ingegnerizzazione di questa barca.

Inoltre, Castagnola Yacht e lo studio Names stanno lavorando su una versione dell’Heritage 9.9 US con motori alimentati a idrogeno, un passo importante verso la sostenibilità nell’industria nautica.

La costruzione dell’Heritage 9.9 US segue ancora le tecniche tradizionali di carpenteria navale, ma integrando la tecnologia WTS. Questo processo, brevettato da Gabriele Maestri, unisce la tecnica dello strip-planking con la laminazione, con la parte esterna dello scafo rivestita in fibra di carbonio e resina epossidica.

Heritage 9.9 US deve essere considerata una sorta di barca test, spiega Francesco Rogantin dello studio Names. Rappresenta l’unione perfetta tra prestazioni, amore per il mare e rispetto ambientale.

Le linee classiche curate da Nauta Design sono un omaggio alla tradizione, ma celano un cuore tecnologico e innovativo.

Copyright Image: Sinergon LTD