I tratti stilistici decisi e assertivi della berlina e della versione Sportbrake sono stati ulteriormente accentuati attraverso elementi Gloss Black e interni ancora più lussuosi.

Jaguar XF e XE R-Dynamic Black, i nuovi esclusivi modelli sono stati migliorati attraverso una serie di specifici elementi chiave ideati per assicurare una presenza stradale ancora più sicura e decisa.

Jaguar XF e XE R-Dynamic Black: design e finiture

Dopo il lancio avvenuto lo scorso anno, il Black Pack della Jaguar XF è stato ulteriormente migliorato grazie alla finitura Gloss Black prevista per le calotte degli specchietti retrovisori esterni e dei sottoporta laterali, che va ad aggiungersi a quella presente nella cornice e negli elementi della griglia, nei bordi dei finestrini laterali, nelle prese d’aria dei parafanghi, nei badge posteriori e, sulla Sportbrake, nelle barre del tetto. Fanno parte della dotazione anche i vetri oscurati. Completano il tutto i cerchi in lega da 19 pollici “Style 5031” per la XE e “Style 5106” per la XF con finitura Gloss Black, abbinati alle pinze dei freni in colore rosso.

La XE R-Dynamic Black viene offerta con una selezione di finiture metalliche per le colorazioni della carrozzeria, tra cui Firenze Red, Bluefire, Eiger Grey, Santorini Black o il nuovo Ostuni White, mentre per la XF, i modelli R-Dynamic Black sono disponili nell’intera gamma di colori.

Jaguar XF e XE R-Dynamic Black: interni

I lussuosi interni delle auto sono stati arricchiti con impiallacciature splendidamente realizzate con finitura Gloss Grey Figured Ebony per la XE e Satin Charcoal Ash per la XF. La pedaliera in metallo lucido aggiunge un ulteriore tocco di raffinatezza. La sensazione di serenità ed eleganza presente all’interno dell’abitacolo della XF è stata implementata grazie alla rinnovata Premium Cabin Lighting, che ora consente di poter scegliere tra 30 diverse colorazioni rispetto alle 10 precedenti.

Il veloce, intuitivo e reattivo sistema d’infotainment Pivi Pro è ora più performante che mai. Sia sulla Jaguar XE che sulla XF dispone di una gamma di applicazioni integrate di serie come, ad esempio, Spotify e l’Apple CarPlay. Naturalmente anche l’Android Auto viene offerto di serie.

A breve si potrà beneficiare anche dell’Apple CarPlay wireless, che renderà la connettività dello smartphone ancora più semplice e fruibile e che sarà disponibile tramite un aggiornamento software-over-the-air. Allo stesso tempo verrà rilasciata anche la versione wireless dell’Android Auto. Inoltre, la tecnologia dual-SIM del Pivi Pro consente di riprodurre in modo contestuale la musica preferita in streaming.

A bordo è stata posta una notevole attenzione al benessere di tutti gli occupanti, dando priorità alla qualità dell’aria. Sia la Jaguar XE che la XF offrono dei sistemi di ionizzazione dell’aria dell’abitacolo con filtrazione PM2.5, in grado di catturare le particelle aero sospese ultrafini e gli allergeni.

Jaguar XF e XE R-Dynamic Black: la gamma completa delle motorizzazioni

Le versioni R-Dynamic Black, come tutti i modelli XE e XF, sono alimentate da raffinati ed efficienti propulsori 2.0 litri quattro cilindri Ingenium sia benzina che diesel, quest’ultimi elettrificati tramite la tecnologia mild hybrid (MHEV) da 48 volt. Tutte le motorizzazioni sono abbinate esclusivamente a trasmissioni automatiche ad otto rapporti, caratterizzate da cambi di marcia fluidi e veloci. Queste unità sono disponibili con la trazione posteriore o, in alternativa, con la trazione integrale all-wheel drive dotata dell’Intelligent Driveline Dynamics.

Benzina

2.0 litri quattro cilindri turbo da 250 CV, trazione posteriore, cambio automatico

2.0 litri quattro cilindri turbo da 250 CV, trazione integrale, cambio automatico

2.0 litri quattro cilindri turbo da 300 CV, trazione integrale, cambio automatico

Diesel

2.0 litri quattro cilindri turbo da 199 CV, trazione posteriore, cambio automatico

2.0 litri quattro cilindri turbo da 199 CV, trazione integrale, cambio automatico

2.0 litri quattro cilindri turbo MHEV da 204 CV, trazione posteriore, cambio automatico

2.0 litri quattro cilindri turbo MHEV da 204 CV, trazione integrale, cambio automatico

L’unità diesel da 204 CV sviluppa un impressionante valore di coppia massima di 430 Nm. La sua raffinatezza e la sua eccellente reattività sono state ulteriormente migliorate attraverso il sistema MHEV. Il dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) è in grado di recuperare l’energia solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V. L’energia recuperata viene successivamente ridistribuita per supportare il propulsore durante le fasi di accelerazione. Inoltre, questo dispositivo rende la funzione stop-start più silenziosa e veloce rispetto ai sistemi convenzionali.

I potenti e fluidi propulsori benzina sono disponibili in due gamme di potenza: 250 CV e 365 Nm di coppia, 300 CV e 400 Nm di coppia. Quest’ultima unità è disponibile solo su XF ed è esclusivamente abbinata alla trazione integrale all-wheel drive, che assicura le massime prestazioni e un’eccezionale trazione in ogni condizione di guida. In questa variante, la XF berlina è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, con una velocità massima di 250 km /h.

Jaguar XF e XE R-Dynamic Black: prezzi

La XE R-Dynamic Black ha un prezzo di partenza di 46.760 euro. I modelli XF berlina e XF Sportbrake R-Dynamic Black sono disponibili con un prezzo di partenza rispettivamente di 65.550 euro e di 68.710 euro.

