Isa Viper: la nuova linea di yacht sportivi in GRP

Isa Yachts presenta la nuova linea Viper, una serie di yacht sportivi in GRP, progettati in collaborazione con Fulvio De Simoni.

Isa Yachts presenta la nuova linea Viper, frutto di oltre vent’anni di esperienza nella produzione di barche sportive in GRP. Questa nuova linea rappresenta un’evoluzione stilistica che esalta l’innata riconoscibilità dei modelli Isa, introducendo linee ancora più filanti e marcate, pur mantenendo uno stile fresco e contemporaneo. La linea Viper si distingue per le sue prestazioni eccellenti e soluzioni flessibili nella distribuzione degli spazi interni.

Per la prima volta, Isa Yachts collabora con lo studio Fulvio De Simoni, responsabile del design sia degli esterni che degli interni della linea Viper. L’ingegneria navale è realizzata internamente da Isa Yachts. La nuova linea includerà tre modelli di yacht, rispettivamente di 100, 120 e 140 piedi, costruiti in composito con rinforzi in carbonio. Il primo progetto a essere presentato è il 120 Viper, una barca di 38 metri con consegna prevista nel 2026.

Il 120 Viper, con un pescaggio ridotto di 1,5 metri, è perfetto per navigare in bassi fondali come quelli dei Caraibi. Equipaggiato con tre motori MAN o MTU, a scelta del cliente, può raggiungere una velocità massima di 33 nodi e mantenere una velocità di crociera di 26 nodi. Il design del pozzetto, diviso in tre zone distinte, è una delle caratteristiche principali di questa imbarcazione. La spiaggetta di poppa, dotata di un transformer, offre una zona ideale per il relax e il divertimento.

Il pozzetto si articola in tre parti: una spiaggetta di poppa con scala bagno e passerella, un’ampia zona prendisole e una lounge con divani e tavolo caffè. I balconi laterali apribili aumentano la vivibilità dello spazio, mentre il tavolo esterno può accogliere fino a otto persone. La galley di poppa, abbinata a un bar con vetro oscurabile, è ideale per show cooking e cocktail party, garantendo al contempo la massima privacy.

Per garantire ampi volumi interni, il camminamento a prua è posizionato solo sulla murata di sinistra. A prua, una piscina circolare con prendisole e divani offre un’area di relax unica. Gli interni accolgono gli ospiti con un secondo bar e un luminoso salone con finestrature cielo-terra apribili, arredato con divani semicircolari e un tavolo circolare per dieci persone.

La plancia di comando si trova a prua del ponte principale. Il lower deck include quattro cabine doppie con bagno privato e una cabina armatoriale con doppio bagno, che può essere posizionata a centro barca o a prua. Il ponte sole, con hard top in carbonio, offre uno spazio privato e versatile, con due grandi prendisole, area lounge, bar a L e un tavolo per dodici persone.

La zona equipaggio, con quattro membri più il comandante, è suddivisa in tre cabine con bagno privato e garantisce la massima discrezionalità di servizio. Il garage per il tender da 5 metri è situato sulla murata di destra, completando l’allestimento funzionale e lussuoso del 120 Viper.

Fonte Isa Yachts

Copyright Image: Sinergon LTD