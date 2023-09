La bellezza mozzafiato del nuovo superyacht Tankoa T560 Apache

Il nuovo Tankoa T560 Apache è uno yacht di 56 metri completamente personalizzato, attualmente in costruzione. Sviluppato dal designer Alberto Mancini, il nuovo T560 Apache trae ispirazione dal design del 76 metri T760 Apache concepito dallo stesso Mancini e presentato per la prima volta al Monaco Yacht Show nel 2021.

Non è cosa da poco prendere le caratteristiche di uno yacht di grandi dimensioni e trasferirle su misure più contenute, ma il team di Tankoa e lo studio di Mancini hanno affrontato questa opportunità con entusiasmo. La sfida, infatti, era quella di replicare un design ispirato al 76 metri conservando proporzioni simili, mantenendo lo yacht elegante e slanciato, ma offrendo comunque ampi spazi interni con caratteristiche che di solito si trovano su yacht di oltre 1.000 tonnellate di stazza lorda.

La parte complicata era massimizzare lo spazio interno limitando al massimo i compromessi, creando una sorta di rifugio che ricordasse una casa sulla spiaggia, con ampi spazi esterni e senza la formalità che a volte si trova su yacht di questa dimensione. Il risultato è uno yacht incredibile con spazi stupefacenti.

Tankoa T560 Apache: la suite armatoriale

Il bridge deck offre al capitano e all’equipaggio – e agli ospiti che lo desiderano – una vista impareggiabile durante la navigazione. La posizione della timoneria principale libera anche il ponte superiore per qualcosa di veramente straordinario, una caratteristica presa in prestito dal modello T760 Apache, ma congegnata così perfettamente che sembrerebbe fatta apposta per il modello T560.

Stiamo parlando della suite armatoriale, con la sua posizione avanzata che non solo conferisce viste panoramiche eccezionali dall’appartamento studio interno di 50 metri quadrati, ma consente anche di avere un’ampia terrazza privata completa di flying pool di 5,5 metri e un’area salotto all’aperto con un focolare al centro.

Più a poppa, l’accogliente salone superiore si apre su una grande terrazza poppiera con zona pranzo all’aperto per 12 persone, mentre sul ponte sottostante le aree comuni per gli ospiti mantengono un’atmosfera beach chic con un comodo salone a poppa e un’area pranzo convertibile a prua.

Il layout prevede anche cinque suite per gli ospiti, tutte situate a prua al livello del ponte principale – una caratteristica rara per uno yacht di questa dimensione – tra cui una VIP a tutto baglio nella parte anteriore e quattro lussuose cabine doppie con vista sul mare.

Tankoa T560 Apache: lo stile beach chic

Con le cabine degli ospiti posizionate sul ponte principale, l’equipaggio dispone di una generosa area per i propri alloggi sul ponte inferiore, mentre la zona centrale è dedicata all’armatore e ai suoi ospiti con un centro benessere a sinistra e palestra a dritta, con terrazza abbattibile a filo d’acqua. Il garage per i tender si trova a prua sul main deck, dietro il ponte di ormeggio e sotto la terrazza dell’armatore, e può ospitare un tender da 7 metri, una barca di soccorso e sea toys.

Il desiderio dei proprietari era quello di ricreare uno stile “beach chic”: il risultato è stato raggiunto grazie a un’altra eccezionale caratteristica ereditata dal 76 metri: un beach club e una terrazza a poppa a filo d’acqua con una piscina in vetro da 4 metri e terrazze laterali abbattibili, che creano un’area relax di ben 90 metri quadri. A collegare le parti esterne e interne del beach club troviamo una paratia in vetro fumé, mentre il ponte di poppa principale – collegato al beach club tramite due scale – funge più da terrazza superiore che da area separata per gli ospiti.

A contraddistinguere davvero il T560 Apache è la sensazione di unione tra interno ed esterno, una disposizione accogliente e informale che si accompagna a linee senza soluzione di continuità, capaci di nascondere brillantemente l’impressionante volume di 840GT.

