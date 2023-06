Carattere sportivo, linee essenziali e stile marinaro: Itama 45RS è il restyling contemporaneo dell’inconfondibile icona di stile, fedele nei valori e nell’aspetto allo stile del brand. Fascino senza tempo, cuore sportivo, tecnologia innovativa: Itama 45RS garantisce emozioni al massimo livello, in perfetto stile Made in Italy.

Itama 45RS: caratteristiche

Progettata in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, presieduto dall’ingegner Piero Ferrari, e la Direzione Engineering del Gruppo, questa imbarcazione, lunga più di 13 metri, presenta le caratteristiche estetiche e strutturali che hanno reso celebre il suo predecessore Itama 45S, offrendo al tempo stesso una prestante motorizzazione e una versatilità degli spazi che garantiscono una vivibilità di bordo senza precedenti.

Molti gli elementi estetici in comune con la precedente versione S: la passerella a scomparsa mediante sfilo, integrata nello scafo, e la spiaggetta di poppa che può scendere in acqua per varare ed alare il tender. La zona poppiera stessa è stata ammodernata grazie all’inclinazione dello specchio di poppa per creare un perfetto dinamismo delle linee esterne. Questo gioco di architetture determina uno spazio che accoglie un pratico gavone da utilizzare per i water toys e la doccetta.

Le ante dei mobili degli interni sono in un’elegante e ricercata essenza noce, e per contrasto, risaltano rispetto alla combinazione di legno laccato bianco e pavimenti in essenza teak nella versione optional o con moquette nella versione standard. Un arredo particolare e dettagliato che unito alle ampie finestrature, dona grande luminosità all’ambiente. Ogni armatore può scegliere se richiedere la propria imbarcazione con cabina armatoriale e cabina ospiti o con la sola cabina armatoriale a prua per beneficiare di una dinette ancora più spaziosa.

Restando fedele al classico stile Itama, il restyling di questo modello ha focalizzato l’attenzione sull’aggiunta di elementi di comfort che permettono di avere una vivibilità e una comodità maggiori a bordo. Il primo è il tavolo nel pozzetto, oggi disponibile in teak verniciato; il secondo è rappresentato dall’introduzione dei boccaporti a filo teak della prua; infine; il nuovo significativo layout del bagno, lo spazio che è stato maggiormente rivisitato nel design. L’area bagno diventa infatti più spaziosa e vivibile grazie al box doccia indipendente in cristallo e telaio inox, con doccia a soffitto e doccetta di cortesia, e un oblò che illumina la zona.

La comodità e il carattere fortemente sportivo di Itama 45RS sono assicurati anche dal nuovo design del cruscotto nella plancia di comando, caratterizzato da due schermi da 12” – che raggiungono i 16” nella versione optional così da garantire una navigabilità allo stato dell’arte, agevole e divertente –, da un pannello strumenti in carbonio e dalla ruota timone in acciaio inox rivestita in tessuto che richiama la stessa tonalità della tappezzeria presente negli esterni o, in alternativa e a richiesta, può essere rivestita in teak.

Itama 45RS installa una coppia di Cummins 550 mhp che garantisce una velocità massima di 34 nodi – propulsori dalle forme compatte che garantiscono un ampio spazio tecnico a bordo – con la trasmissione in linea d’asse, tipica dei modelli Itama.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.