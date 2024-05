Nuvolari Lenard S1: il nuovo superyacht da 47 metri

Il superyacht S1, firmato Nuvolari Lenard, è pronto per il debutto. Con una lunghezza di 47 metri e un peso inferiore a 500 GT, offre lusso e versatilità senza compromessi.

Lo studio veneziano di design Nuvolari Lenard crea eleganti superyacht che racchiudono tutta la loro esperienza e competenza. Tra i loro ultimi progetti spicca il 47 metri S1, che è attualmente in fase di completamento presso il cantiere Mengi Yay in Turchia, con il varo previsto per questa estate. Questo superyacht sarà una delle stelle del Monaco Yacht Show 2024.

Il progetto S1 nasce dalla richiesta di un armatore esperto, desideroso di possedere uno yacht con le caratteristiche di un superyacht di maggiori dimensioni, ma in un formato più compatto e maneggevole sotto i 50 metri e sotto i 500 GT. Il risultato è uno yacht che offre il lusso, la versatilità, l’autonomia e le prestazioni di un modello da 60 metri, ma in dimensioni adatte anche alle acque del Mediterraneo. Con un’autonomia di 4.000 miglia, l’S1 permette di esplorare una vasta gamma di destinazioni.

Il superyacht S1 è progettato per offrire un’esperienza di lusso senza compromessi. La suite armatoriale situata sul bridge deck offre una vista spettacolare grazie alla sua posizione elevata e alle ampie finestrature che amplificano il panorama. La cabina principale si apre su una terrazza privata, versatile e riparabile dal vento, che può essere utilizzata in tutte le stagioni grazie ai pannelli vetrati scorrevoli. Questa configurazione offre una perfetta combinazione di spazi interni ed esterni.

Gli ospiti a bordo dell’S1 possono godere di quattro cabine doppie con bagno privato sul ponte inferiore, due delle quali possono trasformarsi in una suite VIP grazie a una paratia mobile. L’S1 è ideale per tutte le generazioni, dotato di un ascensore, una rarità per yacht di queste dimensioni. Le aree comuni includono un salone privato con balcone sul ponte principale, perfetto per rilassarsi, ascoltare musica o guardare un film, con il supporto di una grande cantina vetrata.

Il beach club e il pozzetto offrono ampie opportunità di svago, completamente protetti dal sole. Il pozzetto, dotato di murate abbattibili e di una gru retrattile capace di sollevare 2,6 tonnellate, può ospitare un grande tender o persino un’automobile, lasciando libero più della metà dello spazio per il divano e l’area bar. È il luogo ideale per ospitare una festa con molti invitati, così come per godere di momenti intimi in famiglia. Il sundeck, uno dei più grandi nella sua categoria, è suddiviso in tre aree: una zona prendisole, una living area e una mini piscina con terrazza panoramica.

Il design dell’S1 riflette una combinazione di forza e eleganza, con una prua alta e potente e una poppa distintiva. Il team di Nuvolari Lenard, guidato artisticamente da Valentina Zannier, ha utilizzato toni caldi e rassicuranti del legno e del bronzo per bilanciare la luce naturale che entra attraverso le ampie sezioni vetrate. L’efficienza dello scafo è garantita dal lavoro dello studio olandese Van Oossanen, con soluzioni ingegneristiche pensate per la massima praticità.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Nuvolari Lenard

Copyright Image: Sinergon LTD