Tankoa Yachts T680 Fenice: il nuovo spettacolare superyacht

Tankoa Yachts T680 Fenice: nato sulla scia della fortunata serie da 50 metri di Tankoa Yachts e dedicato al famoso teatro dell’opera di Venezia, il 68 metri Fenice si basa su una nuova piattaforma navale e un design esterno elegante e filante, audace e dinamico firmato da Enrico Gobbi di Team for Design, studio con sede a Venezia.

Tankoa Yachts T680 Fenice: caratteristiche

Volendo incoraggiare ospiti ed armatori a rilassarsi negli spazi esterni e godersi quelli interni, il flusso di circolazione a bordo del T680 Fenice è stato studiato per rendere il passaggio tra i due il più fluido e naturale possibile, così da assicurare il massimo relax e la convivialità. Le linee e curve aerodinamiche, ispirate al design automobilistico e aeronautico, creano un effetto complessivo di “bellezza in movimento”.

Il T680 Fenice incarna perfettamente la produzione del cantiere boutique con sede a Genova, città con una lunga e consolidata storia di cantieristica navale. Più recentemente, il marchio Tankoa si è guadagnato la reputazione di realizzare superyacht che rispecchiano l’arte, l’estro creativo e l’eccellenza ingegneristica italiana.

Il salone di poppa all’aperto sul ponte principale è il cuore dello yacht. Con una superficie di 100 metri quadri, questo beach club su più livelli comprende una piscina a sfioro, una palestra, una spa e un salone. Una porzione vetrata della piscina integrata al centro del ponte conduce gli ospiti direttamente su una terrazza protetta, prima di entrare nel beach club vero e proprio. Terrazze abbattibili su entrambi i lati dello scafo aumentano l’area interna e il rapporto con il mare e due scale doppie collegano il ponte principale alla piattaforma di poppa. L’intera area della spiaggia è progettata per essere la perfetta sala giochi e zona relax.

Il salone principale apre una nuova scena e un nuovo palcoscenico: luogo di tranquillo comfort e stile, il salone del ponte principale è tutt’uno con la terrazza e perfetto come spazio di accoglienza a bordo con vetrate a tutta altezza per viste panoramiche sul mare. A prua del salone principale ci sono ben due suite VIP e quattro cabine ospiti con bagno privato che prendono luce dalle grandi vetrate. Il ponte inferiore è dedicato all’alloggio e ai servizi dell’equipaggio, tra cui una cucina pro-spec, una sala medica e un garage con varo laterale per il tender.

Il ponte superiore offre un design unico: il ponte aperto di poppa si trasforma in una zona pranzo circolare, che grazie alle porte scorrevoli in vetro a tutta altezza può essere chiusa o semiaperta per godere del sole e della brezza marina. Questa sala da pranzo è collegata allo sky lounge, dotato di balconi laterali che possono estendersi verso l’esterno sul mare.

La cabina armatoriale è un elegante spazio di 90 mq ricco di privacy e comfort, con finestre a tutt’altezza che offrono viste panoramiche a 270 gradi. Con un’enorme cabina armadio e un ricco bagno rivestito in marmo, la suite ha accesso diretto a un ponte di prua privato con prendisole e una vasca idromassaggio con pareti vetrate. Quest’area del ponte funge anche da eliporto touch-and-go.

