Pearl 82 Cannes Yachting Festival 2024

Il Cannes Yachting Festival 2024 si appresta a ospitare il debutto del Pearl 82. Questo nuovo superyacht compatto è frutto dell’ingegno e della passione di Pearl Yachts. Con i suoi 25.30 metri di lunghezza, questo yacht si caratterizza per la sua elegante silhouette, per la cabina di pilotaggio rialzata e la suite armatoriale sul ponte principale.

Uno degli aspetti più distintivi del Pearl 82 è la sua capacità di offrire un’esperienza di vita a bordo senza pari. La suite armatoriale, dotata di ampie vetrate scorrevoli, consente di godere di una vista panoramica sull’oceano e di accedere direttamente a una terrazza privata. Inoltre, il Pearl 82 offre un accesso diretto dal flybridge all’ampio salone di prua situato sopra la suite armatoriale, eliminando la necessità di percorrere passaggi laterali e scale.

Sul retro, il Pearl 82 presenta dei fianchi abbattibili che estendono la zona del pozzetto, creando uno spazio notevole che può essere configurato in due diversi layout: il Riviera, che posiziona dei lettini solari rivolti verso poppa dietro il tavolo e il divano del pozzetto all’aperto, o il Veranda, che offre arrangiamenti di sedute versatili per entrambi gli ambienti formali e informali, mantenendo sempre una chiara vista del mare. Indipendentemente dalla configurazione scelta, i fianchi possono essere abbattuti, espandendo il pozzetto e migliorando il suo collegamento con l’ambiente circostante. Un garage abilmente nascosto offre ampio spazio per un tender Williams 395, sci d’acqua e una varietà di giochi d’acqua.

Il salone del Pearl 82 è caratterizzato da ampie vetrate a tutta altezza, che massimizzano la luce naturale e migliorano la sensazione di spazio nell’area del salone. Una zona pranzo per 8 o 10 ospiti (a seconda del layout) è posizionata di fronte a un bar, che funge da punto focale della stanza. La cambusa è accessibile dal lato sinistro, mentre l’ingresso della suite armatoriale si trova sul lato destro. La sala macchine, la cambusa e il ponte di prua sono tutti accessibili dal ponte lato sinistro, garantendo la privacy degli ospiti e dell’equipaggio.

Gli alloggi del Pearl 82 sono un rifugio di lusso e comfort. La suite armatoriale sul ponte principale è un’oasi privata, con un letto king-size rivolto verso prua e circondato da sedute, armadi a tutta altezza e un lussuoso bagno en suite. Sottocoperta, quattro ulteriori cabine ospiti con bagno privato – due doppie e due twin – offrono un comfort ineguagliabile. Ogni cabina è arredata con lo stesso alto standard della suite armatoriale e isolata dalla sala macchine dalle cabine dell’equipaggio. È disponibile anche un layout alternativo con 4 cabine.

Sotto la guida di Iain Smallridge, fondatore e amministratore delegato, e del Pearl Product Development Team, il celebre duo di designer britannici, l’architetto navale Bill Dixon e la designer d’interni Kelly Hoppen, hanno creato un’imbarcazione che fonde senza sforzo prestazioni e sofisticata eleganza. Il design esterno di Dixon esalta la silhouette sportiva dello yacht, mentre lo stile interno di Hoppen crea un’atmosfera di lusso raffinato con layout open-space e viste panoramiche, disponibili in quattro stili esclusivi di Pearl Yachts: Indulgence, Luxury, Modern e il nuovo Monochrome.

Il Pearl 82 offre tre opzioni di propulsione con motori twin MAN V12, che vanno da 1650 CV a 2000 CV. Indipendentemente dalla scelta, la raffinata architettura navale assicura una crociera fluida ed efficiente e una manovrabilità senza sforzo. I motori più potenti consentono allo yacht di raggiungere velocità fino a 32 nodi, mentre le altre due opzioni raggiungono rispettivamente 30 e 28 nodi.

Accanto al Pearl 82, Pearl Yachts presenterà anche l’elegante Pearl 62 e l’acclamato Pearl 72.