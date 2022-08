Quando perdi il traghetto in diretta tv per 1 secondo di ritardo

Andare in vacanza è bello ma bisogna essere puntuali quando si tratta di aerei, treni o traghetti. Guardate cosa accade a questi poveri passeggeri, lasciati a terra in diretta TV su un telegiornale greco.

Una Chevrolet Kalos riesce a salire sul ponte di imbarco, ma immediatamente dopo viene sollevato. E’ proprio nel momento in cui un passeggero arrivato in taxi sta per mettere il piede sul ponte. Probabilmente ha sentito l’alt di un membro dell’equipaggio e si è fermato per questioni di sicurezza.

Controllate bene le immagini del video, gli è mancato davvero un secondo di tempo per riuscire a salire sul traghetto. Non aveva invece alcuna chance la famiglia dietro al taxi, che infatti non accenna ad alcuna reazione.

Perdere il traghetto quando si è in diretta tv, è comunque un’esperienza di viaggio da raccontare in futuro ai nipoti…

