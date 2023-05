Perde il traghetto per un secondo di ritardo, in diretta al telegiornale

Quando si parte per le tanto attese vacanze, la puntualità è la regina indiscussa. Che si tratti di aerei, treni o traghetti, bisogna essere in orario altrimenti la giornata può diventare un incubo. Ecco cosa è successo a questi sfortunati passeggeri, immortalati in diretta TV su un telegiornale greco.

Un automobilista su una Chevrolet Kalos riesce a salire sul ponte di imbarco, che però si alza immediatamente dopo. Subito dopo un passeggero arrivato in taxi sta per mettere il piede sul ponte quando all’improvviso…alt! Un membro dell’equipaggio gli dà il segnale di stop per questioni di sicurezza. Al povero malcapitato, gli è mancato davvero un secondo di tempo per riuscire a salire sul traghetto.

Un’altra famiglia che si trova dietro al taxi non ha invece avuto alcuna chance di raggiungere la nave. Infatti, non accennano ad alcuna reazione e restano impotenti sulla banchina. Sì, sembra un episodio di Candid Camera, ma purtroppo è la triste realtà.

Controllate bene le immagini di questo video, non potrete fare a meno di sorridere (e magari impietosirvi un po’) davanti a questa situazione comica ma disperata. E chissà, forse riuscirete a imparare qualcosa da questa sfortunata esperienza. Ad esempio, la prossima volta forse sarà meglio arrivare in anticipo. Ma una cosa è certa: questa famiglia non dimenticherà mai questa vacanza!

