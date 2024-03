L’installazione “SUB” di Sanlorenzo, presentata alla Milano Design Week 2024, rappresenta un’innovativa esplorazione del mondo sottomarino, attraverso la lente della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.

Dal 16 al 28 aprile 2024, il cortile del Settecento dell’Università Statale di Milano diventerà teatro dell’installazione “SUB”, simbolo dell’impegno di Sanlorenzo per la sostenibilità marina, all’interno dell’esclusiva mostra-evento Interni Cross Vision. Curata dall’architetto Piero Lissoni, Art Director di Sanlorenzo dal 2018, l’installazione invita i partecipanti a immergersi letteralmente nel profondo blu del mare, offrendo una prospettiva inedita e completamente rivoluzionaria: osservare il mare dal mare stesso.

“SUB” rappresenta un viaggio immersivo attraverso gli abissi marini, dove i visitatori possono esplorare digitalmente un ecosistema marino vibrante e sostenibile, illuminato da un gioco incantato di luci e ombre creato dalla danza solare sott’acqua. Al centro di questo panorama surreale, emerge il modello BGH-HSV (Hydrogen Support Vessel) di Bluegame, un brand di Sanlorenzo. Questa imbarcazione, lunga appena 10 metri ma capace di raggiungere i 50 nodi con un’autonomia di 180 miglia, rappresenta l’avanguardia della sostenibilità nautica, grazie al suo sistema di propulsione a idrogeno.

La presenza di “SUB” alla Milano Design Week non è soltanto un’esibizione di bellezza e innovazione tecnologica, ma un manifesto dell’impegno di Sanlorenzo e Bluegame verso pratiche sostenibili. Il modello BGH-HSV è la prova tangibile di come sia possibile coniugare alte prestazioni e rispetto per l’ambiente, ponendo le basi per un futuro in cui la convivenza armoniosa tra uomo, natura e tecnologia è non solo auspicabile, ma realizzabile.

Piero Lissoni descrive “SUB” così: Quest’anno insieme a Sanlorenzo abbiamo portato alla Statale una fetta di mare. È come se avessimo affettato e messo nel Cortile del ‘700 un blocco di oceano con tutto quello che c’è dentro: creature marine, onde, nuotatori. In mezzo a questo mare virtuale si scorge la sagoma della nuova imbarcazione Bluegame. Le persone potranno camminare dentro il parallelepipedo con le pareti fatte di acqua virtuale e non si bagneranno nemmeno.

Questa installazione non solo dimostra l’impegno di Sanlorenzo per l’innovazione e la sostenibilità ma invita anche a una riflessione più ampia sul nostro rapporto con gli oceani e l’importanza cruciale di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente marino.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Sanlorenzo

Copyright Image: Sinergon LTD