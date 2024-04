Vespa celebra i 140 anni di Piaggio con una delle versioni speciali più esclusive mai realizzate dello scoooter più amato al mondo

Andrà a ruba tra i collezionisti la nuova Vespa 140th of Piaggio che il colosso di Pontederà metterà vendita solo per quattro giorni, in occasione del grande raduno mondiale Vespa World Days, che riunisce migliaia di Vespisti e i Vespa Club nazionali di 66 paesi ed è in programma dal 18 al 21 aprile 2024. Tuttavia saranno solamente 140 gli esemplari messi in vendita. Nei giorni della grande festa, Vespa 140th of Piaggio sarà infatti ordinabile sul sito VESPA.COM o di persona al Vespa Village.

Vespa 140th of Piaggio: com’è fatta

La nuova Vespa 140th of Piaggio, realizzata sulla base di Vespa GTV, nel rispetto delle forme più classiche ed evocative della storia Vespa realizzata grazie al connubio tra mito e modernità, nel quale il faro basso e il manubrio in tubo a vista si uniscono a finiture sportive e a un equipaggiamento hi-tech.

La versione speciale è caratterizzata da grafiche blu e celesti su body bianco, le cromie istituzionali del Gruppo Piaggio, unite alla classica grafica e il nuovo monogramma di Vespa, e dal logo celebrativo dei 140 anni. Livrea ripresa anche dal classico cravattino sullo scudo anteriore, che caratterizza tutte le Vespa, disegnato con triple prese d’aria su entrambi i lati e griglie centrali. Anche il cupolino è un richiamo allo spirito racing al quale si ispira la GTV.

La sella è blu, con doppia cucitura tono su tono e a contrasto. È inoltre di serie il coprisella posteriore. Anche i cerchi, in colore blu con inserti azzurri, sono dedicati al modello speciale. Completano l’estetica della nuova Vespa 140th of Piaggio, le finiture in nero del bordo scudo, degli specchietti, della marmitta e delle pedane estraibili per il passeggero.

Copyright Image: Sinergon LTD