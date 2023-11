Sanlorenzo Virtuosity è la seconda unità della linea 57Steel che incarna un perfetto equilibrio tra forma e funzione, delineando un nuovo standard nel design dei superyacht. Con un carattere deciso e linee pulite ed eleganti, Virtuosity rappresenta una sintesi ideale di design contemporaneo e innovazione, risultato della capacità di Sanlorenzo di anticipare e rispondere alle mutevoli esigenze degli armatori, guardando sempre verso il futuro.

Questo superyacht di 56,70 metri, con una stazza di 1021 GT, è il frutto di un ambizioso progetto che fonde sviluppo tecnologico, passione e visione progettuale. Il design esterno, curato dallo Studio Zuccon International Project, e gli interni, firmati da Piero Lissoni con il supporto del Centro Stile Sanlorenzo SY, rendono Virtuosity un’icona del design marittimo.

La disposizione degli spazi a bordo è stata concepita per massimizzare l’abitabilità e la funzionalità. Un esempio è la timoneria posizionata sul Bridge Deck, che libera l’Upper Deck per l’uso esclusivo dell’armatore. Questa scelta di layout offre ampi spazi abitativi, una caratteristica eccezionale per un superyacht di queste dimensioni.

L’area esterna a poppa del Main Deck è dominata da una piscina custom con fondo vetrato, che crea spettacolari giochi di luce e ombre nella Beach Area sottostante. Il passaggio dall’area prendisole al salone principale avviene attraverso una cocktail area, che invita gli ospiti in un ambiente interno contraddistinto da un design accogliente e forme sinuose. Il salone si trasforma da spazio living a dining, grazie a un divano bifacciale. Le vetrate a tutta altezza enfatizzano la connessione con l’esterno, rendendo fluide le transizioni tra interni ed esterni.

La Lobby è resa scultorea dalla presenza di una imponente scala centrale, un elemento definito da morbide curve che collega tutti i ponti. Un soffitto in vetro trasparente illumina la scala, creando un effetto skylight. Gli arredi interni, selezionati dall’Art Director di Sanlorenzo, si distinguono per toni neutri e materiali naturali.

Le dimensioni generose del Virtuosity hanno permesso a Sanlorenzo di realizzare due cabine armatoriali, una sul Main Deck e una sull’Upper Deck. Quest’ultimo ospita anche uno spazio esterno per il relax e la convivialità, con lettini prendisole e un’area dining con un tavolo in marmo e carbonio, progettato da Piero Lissoni.

Il Bridge Deck combina funzionalità e comfort, offrendo una zona living e dining esterna, e un’interno che può trasformarsi da area DJ a spazio intimo per conversazioni private. Il Lower Deck, dedicato agli ospiti, ospita due Vip Cabin e due Guest Cabin, tutte dotate di comfort e privacy.

La Beach Area del Virtuosity è uno spazio polivalente, ideale per svaghi e attività, con una Gym, un hammam e una sauna, tutti arricchiti dalla luce naturale proveniente dal fondo vetrato della piscina del Main Deck.

