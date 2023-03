SW96 Nyumba: la sofisticata semplicità del design

Dopo il varo del SW96 Nyumba, Massimo Gino di Nauta Design analizza più in dettaglio il design dello yacht che è stato appositamente studiato per soddisfare i desideri dell’armatore in linea con la filosofia “Smart Custom” di Southern Wind Shipyard.

L’esperto armatore desiderava uno yacht da crociera veloce ed efficiente per navigare intorno al mondo con un equipaggio ridotto e che al contempo potesse anche partecipare alle regate dei maxi yacht. La sua preferenza era per un profilo slanciato e dinamico, con un ponte sgombro e le manovre posizionate ergonomicamente per facilitarne l’uso, ma che garantisse anche sicurezza e comfort per gli ospiti. Queste richieste hanno portato a diverse innovazioni estetiche e pratiche.

SW96 Nyumba: design

La tuga bassa in composito di carbonio è la chiave delle linee filanti e del profilo minimalista dello yacht. Sottilmente integrate nel ponte in teak, i paramare che proteggono il pozzetto degli ospiti sono un elegante elemento di design che ha anche la funzione di coprire le scotte nel loro passaggio verso prua, un dettaglio elegante che mantiene anche l’area ospiti libera dalle manovre correnti (le scotte ricompaiono nella parte prodiera della tuga).

Per facilitare le manovre con equipaggio ridotto, i tre winch su ciascun lato sono montati su paramare in teak che fungono anche da comode panche molto vicine alle postazioni del timoniere, con l’illuminazione a led sotto i paramare che crea un effetto “floating” dopo il tramonto. È importante sottolineare che per garantire manovre sicure a vela, il ponte a poppa è completamente su un unico livello con il pozzetto degli ospiti più in basso di un solo gradino per una maggiore protezione.

Lo specchio di poppa si abbassa per creare una piattaforma per fare il bagno di 8,5 mq e per aprire il garage che ha spazio per un tender di 4,5 m. Una soluzione intelligente di design creata da Southern Wind (come del resto tutto il concept dello specchio di poppa) è la piattaforma composta da due sezioni pieghevoli: lo specchio di poppa e parte del ponte. La sezione inferiore può essere inclinata verso l’alto per proteggere il garage con acque agitate o quando il tender viene ormeggiato vicino alla poppa, ma la sezione superiore può comunque essere posizionata orizzontalmente.

Il layout degli interni segue la collaudata disposizione dei SW96 con la cabina armatoriale e due cabine ospiti con bagno privato a centro barca, mentre gli alloggi dell’equipaggio sono a poppa. I boccaporti in coperta assicurano che le cabine e i bagni siano estremamente luminosi e ariosi. Il salone principale a centro barca beneficia del tambuccio con l’apertura scorrevole in vetro, di grandi finestrature sullo scafo e di un ampio skylight che percorre tutta la lunghezza della tuga.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.