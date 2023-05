Moonflower 72: l’imponente superyacht di Nauta Design

Annunciato per la prima volta nel maggio 2022, con la posa della chiglia tre mesi dopo, l’exterior design del progetto Moonflower 72 di Nauta Design, attualmente in costruzione presso Wider Superyacht Hub a Porto Marghera, si caratterizza per le linee nette e pulite del design e l’innovativa disposizione del beach club.

Moonflower 72 è un imponente superyacht in acciaio e alluminio equipaggiato con l’ultima generazione del sistema di propulsione ibrida seriale Wider, mentre il design esterno si basa sulla combinazione olistica ed equilibrata di stile e comfort, con linee semplici ed eleganti e una connessione armoniosa tra esterno e interno. Non ci sono dettagli superflui o inutili che possano interrompere lo stretto rapporto con la natura e l’ambiente marino.

Uno studio accurato è stato dedicato al design del profilo e degli spazi sociali esterni. A prima vista Moonflower 72 appare quasi austera con l’aspetto di una lama di coltello affusolata che taglia l’acqua. Ma i suoi aggressivi piani longitudinali sono combinati con soluzioni organiche, pieghe smussate e volumi equilibrati per creare un’eleganza senza tempo che rimarrà tale anche negli anni a venire.

L’estetica complessiva trasmette una personalità decisa e una grande forza espressiva, ma anche un senso di pace e libertà. Questo linguaggio stilistico gioca sulla sintesi di forme maschili e femminili pur rimanendo saldamente ancorato alle esigenze di costruibilità e funzionalità.

Senza dimenticare ‘The Island’, l’innovativo concept di beach club brevettato da Nauta Design, composto da più piattaforme apribili che espandono quella di accesso al mare e trasformano tutta l’area del beach club in un’enorme superficie di 117 mq. Le aree interne ed esterne del beach club sono direttamente collegate, così gli ospiti possono camminare liberamente lungo il perimetro di poppa dello yacht per un contatto con il mare, senza eguali per un superyacht di 72m.

