Capoforte, al Boot Dusseldorf 2024, ha presentato il nuovo colore “blu mirtillo” sui modelli CX250i e SX280i. Il CX250i offre una combinazione di comfort e prestazioni, mentre il SX280i si rivolge a un pubblico che cerca versatilità e stile.

Il cantiere italiano Capoforte, nel contesto di Boot Dusseldorf 2024, ha sorpreso tutti presentando una nuova colorazione: il “blu mirtillo“. Questa tonalità, oltre a rappresentare una novità stilistica, simboleggia l’essenza del brand e la capacità di combinare l’eleganza contemporanea con caratteristiche dinamiche.

Questa nuova tinta è stata applicata con maestria sui modelli CX250i e SX280i, dimostrando la versatilità del brand nell’adattarsi alle esigenze estetiche e funzionali dei suoi clienti. Secondo Christian Grande, il designer dietro questa scelta cromatica, l’obiettivo era di creare un colore che non solo dettasse una nuova tendenza ma che riuscisse anche a fondere l’eleganza con un’anima vivace. Il risultato è una tonalità di blu con sfumature di magenta, che varia a seconda dell’esposizione alla luce, creando un effetto quasi cangiante. Inoltre, questo colore si abbina perfettamente con gli interni in cognac e il cruscotto metallizzato opaco Sunset Gold.

Capoforte Boot Dusseldorf 2024: CX250i e SX280i

Il Capoforte CX250i, il modello entrofuoribordo, incarna l’essenza della praticità e del comfort in spazi ottimizzati. Caratterizzato da una grande plancetta poppiera e un’ergonomia raffinata, questo modello offre una zona living centrale versatile e un’area prendisole estensibile, ideale per chi desidera vivere il mare in modo conviviale.

Il cuore della zona “living” si sviluppa a centro barca, con il sedile di guida “stand up”, che può essere facilmente trasformato per completare la zona dinette di poppa, creando un vero e proprio “seating”. Un sistema trasformabile che viene fornito di serie. Non manca la protezione dal sole nelle ore più calde, ottenuta grazie al tendalino a scomparsa che si estende sull’intera zona living.

Internamente troviamo un open space che prevede un angolo toilette dove il wc scompare in un apposito mobile. Ad assicurare un ampio spazio di stivaggio è invece un mobile particolarmente capiente, posizionato a sinistra della scala di discesa. Il tutto in un ambiente che risulta molto luminoso grazie alla presenza di due lunghe vetrate in fiancata, che aiutano ad aumentare la percezione degli spazi esterni riducendo la barriera architettonica rappresentata dallo scafo.

La propulsione entrofuoribordo installabile raggiunge una potenza massima di 250HP, grazie alla quale la Capoforte CX250i è in grado di raggiungere i 36 nodi di velocità di punta e mantenere comodamente una velocità di crociera di 25 nodi.

Al contrario, il Capoforte SX280i si rivolge a un armatore più eclettico, combinando performance e comfort con un design elegante. È la barca ideale per chi vuole condividere un nuovo modo di navigare con famiglia e amici, con la sua ampia spiaggetta poppiera, Capoforte SX280i si impone per le doti di comodità e per il layout studiato nei minimi dettagli.

Una barca pensata per esaltare il contatto con il mare e la convivialità, e rifinita per divenire un piccolo salotto sull’acqua, grazie al pozzetto di generose dimensioni, in grado di ospitare comodamente diverse persone. La propulsione entro-fuoribordo garantisce comfort e silenziosità, consentendo il massimo sfruttamento della zona poppiera. La dotazione di serie è molto ampia, e molte sono le possibilità di personalizzazione attraverso la scelta dei colori, delle finiture e degli accessori.

La grande attenzione posta al design e ai dettagli non deve far dimenticare le capacità marine della SX280i. Con una potenza di 350 cavalli, è infatti in grado di raggiungere una velocità massima di 39 nodi e una di crociera di 21 nodi.

Oltre a questi modelli, il Boot Dusseldorf 2024 è stato anche l’occasione per Capoforte di mostrare altri due gioielli: la SQ240i, con propulsione elettrica, e la SX200 Collezione “30 – Bodensee”.

Lungo 7,38 metri e largo 2,46, Capoforte SQ240i può trasportare fino a dieci persone, concentrando così in meno di otto metri una nuova filosofia di navigazione. La prua larga e stondata ha consentito di realizzare un layout di coperta che fa del comfort la sua principale caratteristica. L’intera carena è realizzata con tecnologia ad infusione.

La consolle centrale consente di muoversi agevolmente e in tutta sicurezza; il suo disegno richiama quello di un elemento di arredo elegante e tecnologico, evitando forme ostentatamente dinamiche, inappropriate per questo tipo di prodotto. A poppa, la presenza di un grande prendisole centrale permette di godere appieno della comoda plancetta a tutta larghezza.

Della SX200 “Bodensee” fa parte di una speciale edizione “Collezione” che comprende tre imbarcazioni, gemelle ma uniche, caratterizzate da un’accattivante livrea Grigio Gesso, estesa a carena e coperta ed abbinata alle classiche ed elegantissime sellerie Cognac. Si tratta di un contrasto in grado di evocare un’allure di sportività e distinzione, legato al mondo delle gare classiche.

Quest’identità è rafforzata dalle cifre nere su fondo circolare bianco, che campeggiano sulle murate: un omaggio ai numeri di gara del passato, accompagnati in questo caso da una denominazione esclusiva che rievoca prestigiose località, da sempre legate alla nautica da diporto. Dopo la “10 – Côte d’Azur” presentata al Cannes Yachting Festival e la “20 – Cinque Terre” presentata a Genova e omaggio alle meraviglioso golfo del Tigullio; a Dusseldorf la SX200 “30 – Bodensee”, oltre al numero 30, esibisce sulla fiancata il nome del pittoresco lago di Costanza, terra di confine tra le vette alpine e la navigazione sportiva.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



Copyright Image: Sinergon LTD