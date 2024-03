Lancia Ypsilon GPL a 99 euro al mese: conviene davvero?

Approfondiamo i dettagli dell’offerta sulla Lancia Ypsilon GPL con il finanziamento di Stellantis Financial Services: per il mese di marzo la promo sulla piccola ambasciatrice del marchio è in promozione con uno sconto di 4.100 euro. Ecco a chi conviene e a chi no.

Apprezzata per la sua economicità e per il rapporto qualità prezzo, la Lancia Ypsilon GPL continua ad essere uno dei modelli più venduti in Italia e, nello specifico, all’interno della gamma della piccola torinese. A marzo la promo proposta dalla Casa prevede uno sconto di oltre 4.000 euro con un finanziamento a 99 euro al mese e diversi equipaggiamenti inclusi.

Analizziamo nel dettagli l’offerta sulla Ypsilon 1.2 69 Cv Ecochic GPL, evidenziando a chi conviene e a chi no. Premettiamo che stiamo parlando di un’auto prettamente cittadina, quindi in caso si stia cercando una vettura che percorra molti km al mese, oppure che sia adatta per la guida frequente in autostrada, la Ypsilon non rappresenta certamente la soluzione più adatta.

Lancia Ypsilon GPL: le caratteristiche tecniche

La Lancia Ypsilon Ecochic GPL rappresenta il top di gamma per l’ambasciatrice del brand che porta sul cofano, che presto si aggiornerà per l’ennesima volta: equipaggiata da un motore 1.2 da 69 Cv, con una coppia di 99 Nm, abbinato al cambio manuale, ha un consumo medio dichiarato di 7,4 litri/100 km e emissioni di 119 g/km, che la fanno rientrare nelle fasce interessate dagli incentivi statali.

Lunga 3,84 metri e, quindi, pensata per la città, ha un piccolo bagagliaio da 210 litri e una dotazione di serie particolarmente ricca. Quest’ultima include il sistema di infotainment con touchscreen da 7 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, i comandi al volante, il caricatore wireless per lo smartphone, i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera e i cerchi in lega da 15 pollici diamantati. Il prezzo di listino è di 20.900 euro, incluse Iva e messa su strada.

Dettagli offerta Lancia Ypsilon Ecochic GPL

La Lancia Ypsilon 1.2 69 Cv Ecochic GPL è offerta fino al 31 marzo con la formula del finanziamento a 16.800 euro compresi gli oneri finanziari, ovvero con uno sconto di 4.100 euro sul canonico prezzo e una rata mensile contenuta. Ecco tutti i dettagli, per poter valutare se l’offerta fa al caso tuo.

Esempio di finanziamento Stellantis Financial Services Italia riferito a Lancia Ypsilon 1.2 69 Cv Ecochic GPL

Prezzo di listino: 20.900 €

20.900 € Prezzo promo: 16.800 €

16.800 € Anticipo: 3.833 €

3.833 € Importo totale del credito: 11.432,27 €.

11.432,27 €. Importo totale dovuto : 14.938,07 €, comprensivo di spese di istruttoria di 395 €, interessi di 2.955,23 €, spese di incasso mensili di 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 29,57 €.

: 14.938,07 €, comprensivo di spese di istruttoria di 395 €, interessi di 2.955,23 €, spese di incasso mensili di 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 29,57 €. Rate mensili: 35 da 99 €

35 da 99 € Maxirata finale: 11.443,5 €

11.443,5 € TAN (fisso) 8,49%, TAEG 11,78%.

Come per la Citroen C3, l’offerta prevede il tetto chilometrico di 30.000 km e il sovracosto di 0,1 €/ km qualora questa soglia venga superata.

Conviene davvero? Pro e contro

L’aspetto più vantaggioso dell’offerta sulla Lancia Ypsilon Ecochic GPL è certamente la rata sotto i 100 euro per un’auto molto ben equipaggiata a livello di accessori, tecnologia e qualità degli interni. Il TAN è fisso e lo sconto è interessante, anche considerando che gli interessi si attestano sotto i 3000 euro. Di contro l’anticipo e la maxirata finale richiesti rappresentano un esborso piuttosto importante, specie in confronto al prezzo di listino e al segmento al quale la vettura appartiene.

In generale la promo sulla Ypsilon GPL conviene se fai meno di 10.000 km all’anno e desideri guidare di un’auto da città risparmiosa e ottimamente equipaggiata. Al contrario non conviene se hai necessità di limitare l’esborso per l’anticipo e prevedi fin dall’inizio di sforare la soglia dei 30.000 km in tre anni. In questo caso, l’addebito aggiuntivo previsto va inesorabilmente a limare i vantaggi dell’offerta.

Copyright Image: Sinergon LTD