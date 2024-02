Le auto più vendute in Italia nel 2024: i dati di Gennaio

Le 50 auto più vendute in Italia nel 2024 con un’analisi del mercato automobilistico e le preferenze dei consumatori.

Il mercato automobilistico italiano ha avuto un inizio positivo nel 2024, con gennaio che ha visto l’immatricolazione di 141.946 nuove auto, segnando un incremento del 10,6% rispetto al gennaio 2023. Nonostante questa crescita, l’UNRAE mantiene una previsione cauta per l’intero anno, prevedendo 1.600.000 immatricolazioni, ovvero il 2,1% in più rispetto al 2023, e ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

La distribuzione del mercato per tipologia di utenti mostra un sostanziale equilibrio, con i privati che mantengono una quota significativa. Si nota un interessante dinamismo nel settore dei noleggi a lungo e breve termine, evidenziando una diversificazione nelle preferenze di mobilità.

L’analisi delle preferenze di alimentazione rivela una continua evoluzione: i motori a benzina guadagnano popolarità, mentre il diesel e le auto elettriche pure (BEV) e ibride plug-in (PHEV) vedono un rallentamento. Quest’ultimo dato sottolinea una certa riluttanza o difficoltà nel passaggio completo alla mobilità elettrica, nonostante una quota complessiva del 38% per le vetture ibride dimostri un interesse crescente verso soluzioni a minor impatto ambientale.

Le preferenze in termini di segmento di auto confermano la popolarità dei SUV, a discapito delle berline tradizionali, riflettendo un trend globale verso veicoli di dimensioni maggiori. Questa tendenza è supportata anche da una dettagliata segmentazione geografica delle immatricolazioni, che mostra differenze significative tra le varie aree d’Italia.

Le 50 auto più vendute in Italia

A gennaio 2024, il mercato automobilistico italiano ha visto dominare la classifica delle 50 auto più vendute da modelli che spaziano tra diverse categorie, dalla città all’SUV, dimostrando la varietà di preferenze dei consumatori italiani.

La Fiat Panda si conferma in testa con 11.149 unità vendute, segno della sua continua popolarità come veicolo versatile e accessibile. Al secondo posto, la Dacia Sandero con 6.617 unità, apprezzata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. La Citroen C3, al terzo posto con 4.697 vendite, e la Jeep Avenger, con 4.389 unità, riflettono la crescente preferenza per i modelli compatti ma caratterizzati da uno stile distintivo e da una tecnologia avanzata.

La classifica prosegue con l’inossidabile Lancia Ypsilon e la Toyota Yaris Cross, rispettivamente a 3.910 e 3.788 unità vendute, evidenziando l’interesse per i piccoli SUV urbani e le auto compatte. Il segmento dei SUV è ben rappresentato anche da modelli come Peugeot 2008, Volkswagen T-Roc, e la Dacia Duster, che si posizionano stabilmente nella top 10 grazie alle loro dimensioni pratiche e all’efficienza nei consumi.

Tra le prime venti posizioni troviamo un mix equilibrato di marche e modelli, inclusi Ford Puma, Renault Captur, e Nissan Qashqai, che testimoniano la diversità di scelta disponibile sul mercato. Non manca la presenza di modelli elettrici e ibridi come la Fiat 500 e Toyota Yaris, segno di un interesse crescente per le opzioni a basso impatto ambientale.

Le posizioni dal 21 al 50 vedono un’ampia rappresentanza di marchi premium come BMW, Audi, e Mercedes, oltre a modelli tradizionalmente forti come Volkswagen Polo e Toyota RAV4. La presenza di modelli all’antitesi, come la DR 5.0 e l’Audi Q5 nelle ultime posizioni della classifica testimonia la varietà di scelte che i consumatori italiani hanno a disposizione, riflettendo la ricchezza e la complessità del mercato auto nel nostro Paese.

N. Marca Modello Gennaio 2024

1 Fiat Panda 11.149

2 Dacia Sandero 6.617

3 Citroen C3 4.697

4 Jeep Avenger 4.389

5 Lancia Ypsilon 3.910

6 Toyota Yaris Cross 3.788

7 Peugeot 2008 3.289

8 Volkswagen T-roc 3.258

9 Peugeot 208 3.059

10 Dacia Duster 3.016

11 Ford Puma 2.835

12 Renault Captur 2.484

13 Renault Clio 2.354

14 Mg Zs 2.321

15 Opel Corsa 2.275

16 Nissan Qashqai 2.109

17 Fiat 500 2.093

18 Fiat 500x 2.003

19 Kia Sportage 1.853

20 Toyota Yaris 1.665

21 Bmw X1 1.660

22 Opel Mokka 1.657

23 Alfa Romeo Tonale 1.631

24 Volkswagen Polo 1.572

25 Jeep Compass 1.505

26 Jeep Renegade 1.487

27 Audi A3 1.423

28 Nissan Juke 1.404

29 Audi Q3 1.313

30 Hyundai I10 1.288

31 Toyota C-hr 1.274

32 Ford Kuga 1.263

33 Toyota Aygo X 1.242

34 Citroen C3 Aircross 1.143

35 Bmw X3 1.130

36 Audi Q2 1.084

37 Suzuki Vitara 1.081

38 Volkswagen Tiguan 1.078

39 Volkswagen T-cross 1.015

40 Mercedes Gla 1.002

41 Ford Focus 984

42 Suzuki Ignis 964

43 Toyota Rav4 940

44 Bmw Serie 1 936

45 Peugeot 3008 916

46 Hyundai I20 914

47 Ford Fiesta 880

48 Volvo Xc40 864

49 Dr Dr 5.0 859

50 Audi Q5 845

I marchi più venduti in Italia

L’analisi delle immatricolazioni di auto nuove in Italia a gennaio 2024 rivela un interessante panorama del mercato automobilistico. Fiat, nonostante un calo dell’11,37% rispetto all’anno precedente, mantiene la posizione di leader con 15.893 veicoli venduti. Dacia, Toyota e Peugeot registrano con un incremento delle vendite rispettivamente del 18,98% mentre Volkswagen segna un -14,73%.

Le dinamiche del mercato automobilistico riflettono comunque significative variazioni nelle vendite di auto nuove, parzialmente influenzate dalla disponibilità dei modelli presso le concessionarie. Questo è dovuto ai persistenti problemi nella filiera dei materiali che hanno impattato la produzione automobilistica globale. Questi problemi di approvvigionamento hanno portato a grandi differenze nelle performance di vendita tra i mesi delle varie marche, influenzando la capacità dei consumatori di acquistare specifici modelli di auto.

MARCA gennaio var. % quote % 2024 2023 2024 2023 FIAT 15.893 17.932 -11,37 11,20 13,97 DACIA 10.319 8.673 +18,98 7,27 6,76 TOYOTA 10.086 9.208 +9,54 7,11 7,18 VOLKSWAGEN 9.384 11.005 -14,73 6,61 8,58 PEUGEOT 8.265 5.198 +59,00 5,82 4,05 JEEP 7.281 6.571 +10,81 5,13 5,12 CITROEN 6.527 4.657 +40,15 4,60 3,63 AUDI 6.515 4.610 +41,32 4,59 3,59 BMW 6.239 4.418 +41,22 4,40 3,44 FORD 6.204 6.460 -3,96 4,37 5,03 RENAULT 5.844 6.926 -15,62 4,12 5,40 OPEL 4.852 3.183 +52,43 3,42 2,48 HYUNDAI 4.040 3.990 +1,25 2,85 3,11 NISSAN 3.972 2.494 +59,26 2,80 1,94 LANCIA 3.911 3.582 +9,18 2,76 2,79 KIA 3.721 3.680 +1,11 2,62 2,87 SUZUKI 3.374 2.349 +43,64 2,38 1,83 MERCEDES 2.985 4.286 -30,35 2,10 3,34 SKODA 2.877 2.548 +12,91 2,03 1,99 MG 2.838 1392 +103,88 2,00 1,08 DR MOTOR 2.440 1.244 +96,14 1,72 0,97 ALFA ROMEO 1.933 1.786 +8,23 1,36 1,39 MAZDA 1.682 2.125 -20,85 1,18 1,66 VOLVO 1.660 1.322 +25,57 1,17 1,03 MINI 1.273 1.609 -20,88 0,90 1,25 LAND ROVER 1.087 872 +24,66 0,77 0,68 SEAT 1.051 831 +26,47 0,74 0,65 CUPRA 1.021 836 +22,13 0,72 0,65 PORSCHE 762 672 +13,39 0,54 0,52 HONDA 656 483 +35,82 0,46 0,38 DS 515 577 -10,75 0,36 0,45 EVO 478 350 +36,57 0,34 0,27 LEXUS 407 224 +81,70 0,29 0,17 TESLA 404 326 +23,93 0,28 0,25 SMART 257 370 -30,54 0,18 0,29 MASERATI 232 321 -27,73 0,16 0,25 JAGUAR 138 107 +28,97 0,10 0,08 SUBARU 133 175 -24,00 0,09 0,14 MITSUBISHI 104 108 -3,70 0,07 0,08 FERRARI 69 75 -8,00 0,05 0,06 LINK & CO 58 484 -88,02 0,04 0,38 SSANGYONG 40 39 +2,56 0,03 0,03 MAHINDRA 36 48 -25,00 0,03 0,04 LAMBORGHINI 36 37 -2,70 0,03 0,03 LOTUS 27 8 +237,50 0,02 0,01 ASTON MARTIN 12 15 -20,00 0,01 0,01 POLESTAR 2 0 – 0,00 0,00 GREAT WALL 0 0 – 0,00 0,00 ALTRE 306 123 +148,8 0,22 0,10 TOTALE MERCATO 141.946 128.329 +10,6 100,00 100,00

