Tecnomar for Lamborghini 63 2023: il motor yacht sbarca in Australia a Sidney

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la consegna del primo Tecnomar for Lamborghini 63 2023 in Australia, a Sidney. Lo yacht, il primo realizzato nel colore Grigio Acheso, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva ha raggiunto Port Jackson, la Marina posizionata tra le attrazioni più rinomate della metropoli e situata nel cuore della baia di Sidney.

Il debutto di questo motor yacht innovativo, ormai icona futuristica, nel continente APAC, rappresenta un importante traguardo per il Gruppo, in linea con il piano di espansione commerciale in Asia Pacific condiviso e supportato da Automobili Lamborghini. La strategia

di TISG prosegue parallelamente alla crescita del mercato australiano, che, secondo the Guardian, raggiungerà l’8% del mercato globale di yacht entro i prossimi tre anni.

La consegna del primo Tecnomar for Lamborghini yacht nell’emisfero Australe, consolida il rapporto tra TISG e “Lamborghini Melbourne” che garantirà sul territorio un servizio efficiente e specializzato di after sales.

Ispirato al design, ai colori e ai dettagli del Sián FKP 37, Tecnomar for Lamborghini 63 è la perfetta interpretazione di una Lamborghini in mare. Celebriamo insieme all’Armatore un capolavoro nautico in cui l’essenza del DNA Lamborghini si propone di solcare l’Oceano Pacifico incarnando la stessa attitudine delle nostre auto supersportive che sfrecciano sull’asfalto. Le rilevanti performance di vendita Lamborghini in Australia dello scorso anno e il crescente successo di Tecnomar for Lamborghini 63 confermano un forte sviluppo della collaborazione. Siamo entusiasti di scoprire come la perfetta sinergia e la condivisione degli stessi valori consentiranno ad Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group di crescere nella nostra regione, ha dichiarato Francesco Scardaoni, Direttore della Regione Asia-Pacifico di Automobili Lamborghini.

Sono previste ulteriori consegne del motor yacht Tecnomar For Lamborghini nell’emisfero Australe nel 2023 e 2024.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.