Il battello che celebra i 60 anni di Yamaha nelle competizioni racing verrà presentato in occasione del Salone Nautico di Genova.

Tempest 750 GP Anniversary Edition: il nome Yamaha Motor è da sempre legato al mondo delle competizioni e quest’anno, per celebrare i sessant’anni nel mondo racing, Yamaha Motor Europe e Cantieri Capelli presentano al prestigioso Salone nautico di Genova la special edition di un battello ispirato all’iconica livrea GP Yamaha.

Il battello ha gli inconfondibili colori bianco e rosso che sono ormai il tratto distintivo di Yamaha e che ne hanno caratterizzato l’illustre storia nel mondo delle corse. In occasione del 60° anniversario, questi stessi colori saranno presenti sulla livrea delle moto Yamaha che parteciperanno al Campionato Mondiale Superbike e al Campionato Mondiale Endurance il prossimo fine settimana.

Tempest 750 GP Anniversary Edition: caratteristiche

Progettato e realizzato da Cantieri Capelli in Italia, il battello Tempest 750 nella versione Sport è dedicato a chi cerca un battello di media misura, con un’ottima disposizione degli spazi e una ricca dotazione standard. Scattante, dinamico e divertente, il Tempest 750 Sport si caratterizza per uno scafo ad alte prestazioni, progettato per raggiungere la massima velocità senza rinunciare al comfort e alla stabilità.

L’imbarcazione è dotata di un singolo motore Yamaha V6 da 250 CV personalizzato con i colori rappresentativi dell’anniversario.

Il design elegante, snello e leggero dei nuovi motori V6 si inserisce nella linea V6 Premium più ricca di funzionalità che Yamaha abbia mai prodotto. Il motore V6 da 250 CV offre, ad esempio, Digital Electric Steering, l’esclusiva funzione TotalTilt di Yamaha e il Thrust Enhancing Reverse Exhaust e sfoggia un look straordinario ispirato all’iconico XTO.

Questo motore non ha soltanto un look da gara grazie ai colori della Anniversary Edition, ma garantisce straordinarie prestazioni proprie dei fuoribordo Yamaha.

Il modello Tempest 750 GP Anniversary Edition presenta inoltre:

Cuscinerie a righe bianche, rosse e nere che si ispirano alla livrea del serbatoio delle moto da corsa Yamaha R1

Cuscino giallo sulla plancia con il logo del 60° anniversario

Logo Yamaha sul rivestimento di prua

T Top nero con i loghi del 60° anniversario

Volante nero e tienti-bene coordinati, con inserti rossi sulle sedute

Tavolo con finitura in carbonio in coordinamento con gli inserti sul tubolare

Inserti sul tubolare effetto carbonio

Bitte di ormeggio poppa

Sistema radio con quattro altoparlanti ad alte prestazioni in colori abbinati

Design speedblock Yamaha sul cupolino e i fianchi del motore

