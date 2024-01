Wooden Boats LimoTender Blu 8.3m: il fascino della Dolce Vita

Wooden Boats LimoTender Blu 8.3m è il nuovo gioiello della nautica di lusso che unisce un design vintage ad una tecnologia avanzata. Grazie alle sue caratteristiche uniche, LimoTender Blu si distingue per la sua eleganza e raffinatezza. Questo tender offre agli ospiti una vasta gamma di servizi e comfort, come il sistema di intrattenimento a bordo, i sedili in pelle pregiata e molto altro ancora.

Wooden Boats LimoTender Blu 8.3m: il design vintage che si fonde con la tecnologia avanzata

Wooden Boats LimoTender Blu 8.3m è un’innovativa soluzione per il trasporto a bordo che coniuga perfettamente un design vintage con la tecnologia avanzata. Il suo stile retrò, infatti, si fonde con le più moderne soluzioni tecnologiche, rendendo questo tender un prodotto unico nel suo genere.

Grazie alle sue linee eleganti e alla cura dei dettagli, LimoTender Blu rappresenta l’eccellenza del made in Italy nel settore nautico. Inoltre, la sua tecnologia all’avanguardia garantisce una navigazione sicura e confortevole, grazie alla presenza di sistemi di controllo avanzati e di motori efficienti ed ecologici.

Le caratteristiche di LimoTender Blu

La lunghezza fuori tutto del nuovo LimoTender BLU 8.3m è di 8,40 metri per un baglio massimo di 2,70 metri e 2,9 tonnellate di dislocamento. Il layout di bordo prevede una timoneria molto avanzata per dare spazio sia al quadrato con i due divanetti che corrono lungo le murate, sia al pozzetto poppiero, anche questo allestito con due divanetti fronteggianti per accogliere un massimo di 12 ospiti oltre ai due membri dell’equipaggio. A poppa si apre una spiaggetta ribaltabile ben dimensionata per favorire chi vuole approfittarne per un bagno in mare ed è stata anche prevista l’attrezzatura per consentire al tender di essere trainato dalla mothership.

Nell’allestimento delle zone ospiti non si è lesinato nei materiali più pregiati, con ampio uso di mogano, teck e pelle, lavorati con tutta la competenza degli artigiani viareggini. Le dotazioni di bordo sono state selezionate e dimensionate per garantire il massimo comfort anche nelle brevi navigazioni, quindi aria condizionata, impianto hifi con sei altoparlanti, quattro prese usb per caricare i device, illuminazione indiretta a led e serbatoio per l’acqua dolce di 70 litri, senza dimenticare il wifi per comunicare con lo yacht e continuare a chattare.

Caratteristica esclusiva di questo nuovo LimoTender di Wooden Boats è una soluzione già proposta con successo su altri modelli del cantiere: la tuga si abbassa fino all’altezza della falchetta con un comando elettromeccanico, così l’ingombro in altezza diventa di soli 1,50 metri per quando deve essere rimessato nel garage. Invece la tuga alzata in posizione di navigazione garantisce un’altezza interna di 1,80 m.

La motorizzazione è affidata a un entrobordo Mercury turbodiesel da 270 hp con piede poppiero che permette al LimoTender Blu 8.3m di raggiungere a pieno carico una velocità di punta di 35 nodi e una di crociera di 30 nodi con un’autonomia di 100 miglia nautiche grazie al serbatoio carburante di 150 litri. Merito anche della carena a V profonda, performante in termini velocistici, ma anche marina per poter affrontare ogni tipo di mare.

Copyright Image: Sinergon LTD