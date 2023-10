Linx Tenders 30: il cantiere spagnolo con sede a Palma di Maiorca sta costruendo una seconda unità dell’innovativo catamarano foil-assisted. Dopo il successo ed il forte interesse suscitato dalla prima unità, commissionata come tender per un superyacht explorer di 63 metri, il cantiere ha ora progettato un dayboat destinato a navigare nelle acque degli Emirati Arabi Uniti nel 2024.

Linx Tenders 30: caratteristiche

Dotato di un sistema di foil, questo catamarano di 9,5 metri vanta una maggiore stabilità, una minore resistenza idrodinamica ed una migliore efficienza. La propulsione a idrogetto fornita dall’azienda italiana Castoldi permette all’imbarcazione di avventurarsi in acque poco profonde, ed il joystick di manovra e l’ancoraggio GPS assicurano una manovrabilità e una fruibilità senza pari.

Il Beachlander, il sistema di sbarco a prua sviluppato per la prima unità, è stato ulteriormente perfezionato. Ora, il portellone di prua è azionato elettricamente e consente un facile accesso alle spiagge e alle coste. Questo sistema può anche essere utilizzato per agevolare l’accesso in acqua durante le immersioni, una delle tante attività resa possibile da questo catamarano. Il Linx 30 è una piattaforma eccellente per esplorare le bellezze naturali sommerse.

Il catamarano a foil

Il sistema di foil offre un’eccezionale stabilità longitudinale e riduce il consumo di carburante fino al 40%. Il sistema comprende un foil principale situato tra i due scafi che solleva l’imbarcazione, riducendo così la resistenza idrodinamica, e due foil più piccoli a poppa che forniscono portanza per aumentare la stabilità. Questi foil lavorano insieme per ridurre l’effetto delle onde e minimizzare il beccheggio, garantendo una navigazione estremamente confortevole per tutti i passeggeri.

Per progettare questa imbarcazione, BMComposites, l’azienda specializzata in materiali compositi proprietaria del marchio Linx Tenders, ha collaborato con Bravo Yacht Design Group, un rinomato studio di yacht design.

Linx Tenders è un cantiere specializzato nella creazione di soluzioni su misura. La prima unità del Linx 30 è stata dotata di un hard top e parabrezza che possono essere abbassati per facilitare l’ingresso del tender nel garage del superyacht. Il team di Linx Tenders ha anche progettato una staffa subacquea per ospitare il sonar WASSP, un dispositivo che permette al superyacht di ancorarsi in sicurezza durante l’esplorazione di acque inesplorate.

Il sistema di propulsione fornito dal marchio italiano Castoldi è accompagnato dal sistema di controllo elettronico ACES, che si interfaccia con il sistema di posizionamento dinamico e di ancoraggio intelligente, che garantiscono un posizionamento e un orientamento precisi, consentendo di ormeggiare l’imbarcazione in un punto GPS o intorno ad esso, mantenendo la prua orientata verso il vento.

Grazie al joystick di manovra, l’imbarcazione è facilmente manovrabile, il che la rende particolarmente facile da usare per i diportisti inesperti che possono facilmente utilizzare la funzione “push to go”, ben più intuitiva rispetto ai comandi tradizionali. Anche gli skipper più esperti apprezzeranno questa facilità d’uso, in grado di ridurre il tempo necessario per le operazioni di attracco.

Per facilitare le operazioni di manutenzione, BMComposites consegnerà ai proprietari del Linx 30 un modello 3D contenente la distinta base completa dell’imbarcazione. Ogni singolo componente è stato meticolosamente identificato, dal modello fino al nome del fornitore, indicando anche il numero di ore di servizio e la data dell’ultima sostituzione. Queste informazioni semplificano le operazioni di manutenzione e sostituzione, agevolando il compito dei capitani e dei meccanici responsabili dell’imbarcazione..

Per la costruzione del Linx 30, BMComposites utilizza la schiuma strutturale Gurit Corecell, specificamente progettata per le applicazioni marine e rinomata per le sue caratteristiche di robustezza e resistenza agli urti. La fibra scelta per il dayboat che navigherà negli Emirati Arabi è una combinazione di fibra di carbonio e fibra di vetro. Dopo l’infusione, il processo di produzione prevede una precisa lavorazione CNC, un’altra area di competenza fondamentale per BMComposites.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED