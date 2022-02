In 7,5 m trovano posto comodamente 10 persone nella cabina e due membri di equipaggio a prua.

Wooden Boats Limousine Tender Slim stupisce ancora e si conferma leader nella creazione di progetti all’avanguardia con un Limousine Tender Slim che, una volta chiuso, raggiunge un’altezza di soli 125 centimetri, così da poter prendere il posto di un gommone nei garage della maggior parte dei superyacht.

Il problema che spesso si propone a bordo è infatti l’altezza dei garage che, anche su molti superyacht, sono progettati per ospitare semplici gommoni e quindi con altezze non sufficienti per poter accogliere un Limousine Tender. La sfida è stata però raccolta dell’ingegner Marco Arnaboldi che ha progettato, su un preciso input di un armatore che l’ha già commissionato, il primo WB Limousine Tender Slim che, grazie alla sua altezza da chiuso di soli 125 cm, può entrare tranquillamente nei garage della maggioranza dei superyacht oggi in mare.

Wooden Boats Limousine Tender Slim: caratteristiche

Una soluzione che risolve un annoso problema, perché il classico gommone finora utilizzato ha evidenziato diversi limiti. Infatti, navigare ben protetti da una tuga è fondamentale soprattutto in condizioni di mare formato. Senza dimenticare che così si è protetti anche dai repentini cambiamenti del meteo.

Con una lunghezza di 7,5 metri, il Wooden Boats Limousine Tender “Slim” è in grado di ospitare comodamente 10 persone sedute nella cabina e due membri dell’equipaggio a prua. L’altezza utile interna è di 1,50 metri, quindi di soli 10 cm inferiore a quella del conosciuto Limousine Tender che, con la tuga abbassata, è invece di 20 cm più alto dello “Slim”.

La costruzione interamente di carbonio ha permesso di contenere il peso in soli 2.200 kg, mentre la motorizzazione è affidata a un propulsore entrobordo Volvo Penta di 220 cavalli con piede poppiero. Il varo del nuovo WB Limousine Tender “Slim” è previsto nel mese di Marzo 2022.

