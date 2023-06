Bosch Engineering, consociata interamente controllata da Bosch, e X Shore, la società tecnologica svedese che ha lanciato una generazione rivoluzionaria di imbarcazioni completamente elettriche, silenziose e connesse, annunciano una collaborazione per migliorare le prestazioni e l’efficienza del sistema di propulsione elettrico della X Shore 1.

X Shore 1: il nuovo sistema di propulsione elettrico by Bosch Engineering

La tecnologia all’avanguardia e l’esperienza automotive di Bosch svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del sistema di propulsione elettrica di X Shore 1. Sin dal lancio, la X Shore 1 è stata equipaggiata con il più grande motore Bosch sul mercato per imbarcazioni da diporto, oltre che con l’inverter e il riduttore sviluppato e prodotto da Bosch Rexroth.

Questi componenti offrono potenza, silenziosità, affidabilità e compattezza, il tutto perfettamente in linea con la visione di X Shore di immettere sul mercato barche elettriche ad alte prestazioni. X Shore, uno dei produttori più sostenibili al mondo, ha posto le basi per una

sostenibilità a lungo termine che apre la strada a un futuro a zero emissioni grazie a tecnologie e ricerca innovative, design intelligente e materiali sostenibili che consentono ai passeggeri di esplorare mari e laghi senza rumore e fumi nocivi emessi dai motori a combustione.

La stretta collaborazione di X Shore con Bosch Engineering segna l’inizio del viaggio di elettrificazione di Bosch nel segmento delle imbarcazioni da diporto. X Shore, in qualità di pioniere della sostenibilità nel settore nautico, è stata accuratamente selezionata per essere parte del progetto pilota. La collaborazione è volta a migliorare e sviluppare il sistema elettrico di X Shore 1, aumentando la potenza grazie al design leggero e l’efficienza attraverso la progettazione e l’impostazione del software, consentendo una facile integrazione nei sistemi esistenti attraverso l’uso di un design compatto e risparmiando tempo e costi di manutenzione.

