Il video della folle gara finita male tra due Lamborghini e una Porsche

Un terribile incidente ha coinvolto due Lamborghini e una Porsche sull’autostrada A66 in Germania.

Nel video, sul quale è stata effettuata una stabilizzazione in un secondo momento, si vedono le tre vetture in una folle gara durante momenti di traffico intenso. Possiamo notare come la Lambo bianca sorpassi tutti sulla destra per sparire nel traffico. Dopo qualche istante il denso fumo nero ci dice che l’auto è stata coinvolta in un incidente che ha sicuramente provocato un incendio. La polizia tedesca è alla ricerca di uno dei tre guidatori, che si è dato alla fuga.

Questo video mostra un comportamento da non tenere mai, perchè pericoloso per sé stessi e per gli altri utenti della strada. Come ricordiamo sempre, per chi vuole davvero gustare una guida sportiva, non c’è niente di meglio che andare in pista.

