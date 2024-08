Ecco tutti gli orari MotoGP Austria 2024 live su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 live le qualifiche e la Sprint di sabato 17 Agosto e in differita la gara domenica 18 Agosto.

Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, undicesima gara dell’anno. La seconda metà della stagione della MotoGP si apre con il GP Austria che per la nona edizione di fila si disputa al Red Bull Ring, teatro anche delle due edizioni del GP Stiria disputate nel 2020 e 2021. A differenza della Formula 1, per ridurre le velocità e quindi i rischi, le moto devono affrontare la chicane posta poco oltre la metà del rettilineo tra le curve 1 e 3.

Il circuito ha visto Ducati trionfare in 8 delle 10 edizioni del GP d’Austria finora disputate. La casa di Borgo Panigale è stata competitiva fin dal primo Gran Premio disputato a Spielberg, riuscendo a rimanere imbattuta fino al 2020. Le ultime due edizioni hanno visto il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia salire sul gradino più alto del podio.

Per il pilota di Chivasso il weekend dello scorso anno fu uno dei migliori: oltre a firmare la pole position e il nuovo record del tracciato, ottenne infatti la vittoria sia nella gara Sprint del sabato che nel GP della domenica. Secondo in Campionato a soli tre punti da Jorge Martín (Pramac Racing Team), Bagnaia arriva in Austria motivato a lottare nuovamente per la vittoria e provare a riconquistare la vetta della classifica generale.

Anche Enea Bastianini arriva in Austria con l’obiettivo di essere nuovamente tra i protagonisti del fine settimana. Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria Sprint e la sua prima vittoria stagionale nel GP di Gran Bretagna due settimane fa, il pilota riminese punta ad essere altrettanto competitivo sulla pista che nel 2022 lo vide ottenne la sua prima pole position in MotoGP.

Orari MotoGP Austria 2024 Live su TV8

sabato 17 agosto

Ore 10.50: Qualifiche MotoGP

Ore 11.45: Paddock Post Qualifiche MotoGP

Ore 12.10: Gara 1 MotoE

Ore 12.50: Qualifiche Moto3

Ore 13.45: Qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Pre Sprint MotoGP

Ore 15.00: Sprint MotoGP

Ore 15.45: Paddock Post Sprint MotoGP

domenica 18 agosto

Ore 13.10: Gara 2 MotoE

Ore 13.30: Paddock Pre Moto3

Ore 14.00: Gara Moto3

Ore 15.00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 15.15: Gara Moto2

Ore 16.15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 16.30: Grid

Ore 17.00: Gara MotoGP

Ore 18.00: Zona Rossa

Orari MotoGP Austria 2024 su Sky e NOW

Giovedì 15 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 16 agosto

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14.00: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 17 agosto

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: MotoE – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17.00: MotoE – Gara 2 (differita)

Domenica 18 agosto

Ore 19.35: MotoGP – warm up

Ore 10.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: Moto3 – gara

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP