Revocato sciopero distributori metano: zero accise e IVA al 5%

La protesta dei distributori di metano rientra con la revoca dello sciopero programmato per il 4, 5 e 6 Maggio, grazie alla cancellazione delle accise che passano così a zero euro per metro cubo ed una una riduzione dell’Iva dal 22% al 5%.

Le Associazioni Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano accolgono con favore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio 2022.

Quanto ottenuto è il risultato di una battaglia portata avanti dalle associazioni da oltre otto mesi e che certamente costituisce un tassello importante per la tutela del settore del metano per autotrazione, pesantemente colpito dal caro prezzi e che fino a oggi non aveva avuto alcun tipo di sostegno da parte del Governo.

A tal proposito, Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano ringraziano i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per la sensibilità dimostrata nel salvaguardare al contempo una riduzione del prezzo al consumo e un’eccellenza italiana funzionale alla decarbonizzazione e che tanto ha dato e molto può dare al Paese in termini economici, ambientali e occupazionali.

