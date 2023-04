Con la Hyundai Ioniq 6 tra le nocciole e i vigneti delle Langhe

L’omaggio agli stili passati non passa mai di moda, e Hyundai lo sa bene: con la nuova Ioniq 6, finalmente disponibile ai test drive, Hyundai sceglie di rifarsi sulle auto anni Trenta con una streamliner elettrica che ha molti punti a favore: l’autonomia fino a 614 km, la potenza di 325 CV e la ricarica a 800 Volt che recupera l’80% in 18 minuti. Sembra proprio l’ideale per un bel pomeriggio tra i vigneti delle Langhe, e infatti lo è. Non ci credete? Ve lo dimostro qui sotto.

Questa è la location di partenza, Casa di Langa. E mi è anche andata bene con il tempo

Quando si dice essere trasparenti…

Il pranzo parte con una Battuta di Fassona unita a nocciole e Roccaverano.

Il piatto principale: pennette al ragù di mare e piselli dell’orto.

L’orto è questo, perché qui cercano di rispettare la stagionalità e di prodursi molte delle materie prime.

Infine il tanto decantato dolce: Croccante di mela con gelato e panna.

Decantato giustamente, s’intende.

Ora ci starebbe un riposino, soprattutto sulla Ioniq 6 che, fedele alla sua famiglia, è comoda e spaziosa.

Nonostante la forma “streamliner”, quindi berlina-fastback, dentro c’è spazio per tutti

Il merito va al passo molto lungo, visti gli sbalzi ridotti

Dietro non manca nulla, nemmeno i sedili riscaldati

Tra i vigneti delle Langhe sembra proprio l’ideale

E sembra l’ideale anche in questo contesto “rustico”

A bocca aperta nell’ammirare la cura maniacale ai dettagli, persino sulle telecamere che sostituiscono gli specchietti…

…la cui immagine è proiettata all’interno da appositi schermi laterali.

Anche il logo ha lo stesso font

Il mio “giochino” preferito… è una funzione pazzesca

Prima di partire, però, bisogna sistemare l’audio!

Qui si fa sul serio: guarda che subwoofer appena dietro i sedili posteriori!

L’auto che sto guidando è la top di gamma: 2 motori elettrici, 325 CV e 605 N/m

Il volante si impugna che è un piacere, e l’auto è decisamente maneggevole

Quello che ho gradito è che è tutto a portata di mano, dal selettore di marcia a quello delle Drive Modes.

Andrò in Eco, Comfort o Sport?

Altro punto forte: il cx aerodinamico di 0,21, responsabile del piacere di guida…

Su queste strade, poi, la voglia di guidare ti viene per forza

La batteria è da 77,4 kWh e nella nostra versione ha 519 km di autonomia

L’autonomia massima è di 614 km nella versione a singolo motore da 231 CV

Dubbio amletico: rinuncio a un po’ di potenza o a un po’ di autonomia?

Difficile scegliere con questa vista…

Insomma, Ioniq 6 è un’elettrica molto interessante, e con lei posso visitare tutte le cantine delle Langhe senza mai ricaricare un po’ come quando con la Ioniq 5 me ne sono andato sul lago d’Iseo e dintorni in tutta tranquillità.

Un’auto personalizzabile, non solo in fase di acquisto tra motori, tagli di batteria, colori o tipi di specchietto, ma anche per quanto riguarda gli interni, che sono pensati per essere accoglienti e comodi per la lettura, per il lavoro e, appunto, per la guida, tutte doti che, insieme a quelle tecniche, le sono valse il titolo di World car of the Year.

Già ordinabile, la Ioniq 6 parte da 47.550 € in allestimento Progress, e nella nostra versione con 2 motori elettrici e 77,4 kWh di batteria allestimento Evolution si arriva a 62.450 €. In Italia, gli specchietti digitali fanno parte del Tech Pack da 1.800 €, unico pacchetto esterno agli allestimenti classici, che include anche il tettuccio apribile.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.