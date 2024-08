Avvistata in una via di Parigi un esemplare di Renault R5 TURBO 3E E-Tech è una showcar elettrica che celebra i 40 anni della leggendaria R5 Turbo. Si tratta appunto di un’auto elettrica, con un motore da 280 kW e 700 Nm di coppia, progettata specificamente per il drift e le competizioni.

Caratteristiche principali

Motore e prestazioni : Due motori elettrici situati sul retro forniscono una potenza di 280 kW, permettendo un’accelerazione rapida e una coppia elevata. La batteria da 42 kWh consente prestazioni ottimali durante le sessioni di drift.

: Due motori elettrici situati sul retro forniscono una potenza di 280 kW, permettendo un’accelerazione rapida e una coppia elevata. La batteria da 42 kWh consente prestazioni ottimali durante le sessioni di drift. Design e struttura : La R5 TURBO 3E E-Tech presenta un telaio tubolare in fibra di carbonio, con un peso di 980 kg (batterie escluse). La carrozzeria è stata ampliata di 25 cm rispetto alla Turbo 2, e gli pneumatici slick sono specificamente progettati per il drift.

: La R5 TURBO 3E E-Tech presenta un telaio tubolare in fibra di carbonio, con un peso di 980 kg (batterie escluse). La carrozzeria è stata ampliata di 25 cm rispetto alla Turbo 2, e gli pneumatici slick sono specificamente progettati per il drift. Tecnologia e comfort : L’abitacolo è dotato di sedili avvolgenti “da gara” e un cruscotto con widget che richiamano il design della R5 Turbo originale. Dettagli come i vetri rosa violaceo e i LED rossi aggiungono un tocco moderno e accattivante.

: L’abitacolo è dotato di sedili avvolgenti “da gara” e un cruscotto con widget che richiamano il design della R5 Turbo originale. Dettagli come i vetri rosa violaceo e i LED rossi aggiungono un tocco moderno e accattivante. Aerodinamica: Sono state apportate modifiche importanti per migliorare l’aerodinamica, come l’alettone posteriore, le prese d’aria sul cofano ed un paraurti anteriore progettato per ridurre la resistenza.

Per quanto ne sapevamo, si tratta di una concept il cui scopo finale è a mostrare la visione di Renault per il futuro, combinando nostalgia e innovazione. La foto, pubblicata su Reddit, ci ha sorpreso. Di certo non ci aspettavamo di vederla su strada, parcheggiata in una via di Parigi. E se invece fosse davvero mandata in produzione? Voi cosa ne pensate?