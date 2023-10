Fiat Multipla 6×6, one off che celebra i 25 anni a Milano Autoclassica

Una delle auto più incomprese di sempre, tanto da essere esposta al Moma di New York come arte contemporanea, viene oggi celebrata nei suoi 25 anni dal suo stesso creatore, Roberto Giolito. Il designer, infatti, insieme a Stellantis Heritage di cui è capo è al lavoro sulla one off Fiat Multipla 6×6, edizione speciale destinata alla vendita come vettura da collezione.

Dell’auto al momento ci sono solo gli schizzi, con le sei personalità, i sei “curiosi personaggi” che Giolito creò nel 1998 per raccontare la vita a bordo dell’auto in maniera giocosa, rappresentando sei modi di vedere l’auto. La vettura sarà esposta per la prima volta dal 17 al 19 novembre 2023 a Milano Autoclassica, dove sarà venduta a un collezionista appassionato di design italiano.

La storia della Fiat Multipla 6×6

La Fiat Multipla 6×6 si basa su un esemplare del 1998, e si distingue per una livrea Turchese Bio, colore emblematico di quel periodo che richiama il mare e gli spazi aperti, ma rimanda anche alla vocazione di sostenibilità che già distingueva la Multipla ai tempi, per via delle sue motorizzazioni a basse emissioni.

Ruote, modanature e paraurti sono verniciati in Grey White, colore neutro che ben si abbina al blu, e la stessa combinazione ritorna negli interni, dove il tessuto in blu scuro è abbinato ai pannelli porta in grigio-bianco. Sui sedili sono rappresentati i singoli personaggi del 1998: dall’avventuriero al bambino pilota, dalla signora attraente all’uomo elegante, fino al frate e al giovane ribelle che richiama gli anni Settanta.

Tutti fumetti che finirono sulle t-shirt e sui puzzle accessori alla vettura, e che oggi ne sono parte integrante. Al centro della prima fila, il bimbo che sogna di essere un pilota con il casco da gara, mentre di fianco a lui la signora che si trucca. Dietro, il manager con il suo abito elegante e il laptop, il frate che legge e il giovane hippie sdraiato sul sedile reclinato.

Design orientato alla praticità

La Multipla nacque per sfatare il luogo comune secondo il quale l’attività del designer consiste solo in esercizi di stile. La vettura, disegnata al Centro Stile Fiat, proponeva un prodotto ricercato ma pratico, con una forma complessiva che comunicasse con forza e chiarezza l’arrivo di una nuova tipologia di automobili.

Ciò ha significato progettare la carrozzeria intorno a sei passeggeri seduti su due file e al loro bagaglio, tenendo conto delle esigenze di comfort, con possibilità di mantenere una normale relazione sociale all’interno del gruppo. Un vero e proprio approccio alla funzionalità che conciliasse i bisogni e i desideri dei passeggeri con le possibilità della tecnologia.

Innovativa anche sul piano industriale. Grazie alla struttura realizzata in profilati piegati di acciaio, la Multipla poteva rispondere a due esigenze diverse: il massimo della flessibilità produttiva e investimenti fissi contenuti.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED