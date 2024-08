Un video che sta rapidamente diventando virale sui social media mostra un uomo attraversare un ponte dopo un allagamento con la sua auto per portare la moglie incinta in ospedale. La scena, ripresa in India, ha catturato l’attenzione e il cuore di molte persone online.

Nel video che riportiamo qui sopra, si vede chiaramente una Suzuki Alto sfrecciare attraverso un ponte sommerso dall'acqua, mentre le piogge torrenziali continuano a flagellare la regione. La determinazione del marito, che guida con attenzione ma senza esitazioni, è evidente mentre cerca di garantire che sua moglie riceva le cure mediche di cui ha bisogno.

Secondo quanto riportato, il coraggioso automobilista è riuscito a portare a termine la sua impresa senza incidenti, attraversando con successo il ponte e raggiungendo l’ospedale. Molti utenti hanno lodato il suo coraggio e la sua determinazione, definendolo un vero esempio di amore e dedizione.

C’è però da aggiungere che la decisione di attraversare il fiume è stata avventata ed avrebbe potuto avere un finale tragico. In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene.