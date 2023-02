Un’altra locomotiva fantasma in fiamme senza macchinista in Germania

In Germania devono avere qualche problema con i treni, o meglio con le locomotive in fiamme che ad un certo punto partono senza macchinista a bordo. Non è la prima volta che pubblichiamo un video del genere, era già successo qualche mese fa, e speriamo per loro sia anche l’ultima.

In questa occasione, come vediamo nel video, la locomotiva fantasma senza conducente in fiamme è stata fermata dirigendola verso un binario tronco attrezzato allo scopo, dopo una operazione su larga scala dei mezzi di soccorso.

La locomotiva diesel in movimento, in fiamme e senza macchinista si trovava infatti sulla linea ferroviaria Monaco-Freilassing. Per bloccarla è stato necessario mobilitare un grande numero di vigili del fuoco per evitare che persone o che gli edifici adiacenti ai binari venissero danneggiati dalla locomotiva fantasma, che viaggiava tra l’altro ad alta velocità.

Mentre le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, si sa solo chedue macchinisti sono riusciti a fuggire dal treno in tempo dando l’allarme. Miracolosamente non si sono registrati danni a persone o cose.

—–

