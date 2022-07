Il treno infuocato semina il panico in Germania

Un treno incendiato ha seminato il panico nelle ferrovie tedesche. Come si vede dalle immagini, un treno da cantiere utilizzato per la costruzione di binari è andato a fuoco nel Baden-Württemberg. Probabilmente i freni erano allentati tanto che il treno è tornato alla stazione mentre era letteralmente a fuoco, senza conducente.

La causa dell’incendio non è ancora chiara. I vigili del fuoco per spegnerlo hanno dovuto applicare un composto schiumogeno per la presenza del gasolio della motrice.

Fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti, qui sotto il video:

