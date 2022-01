Autista aggredito per l’invito al passeggero ad indossare mascherina

Il brutto episodio si è verificato sulla linea extraurbana che collega Vairano Scalo a Roccamonfina, in provincia di Caserta. L'autista ha più volte invitato il passeggero a rispettare le norme, ma nonostante i ripetuti richiami dell'operatore, l'uomo dopo aver fatto finta di rimetterla l'ha riabbassata. Quando il bus è arrivato alla fermata il passeggero si è avvicinato all'autista e gli ha sferrato un colpo in pieno volto, per poi scendere e dileguarsi.