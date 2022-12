L’auto parcheggiata viene risucchiata sott’acqua da una voragine

Un’auto parcheggiata che viene inghiottita in una voragine che si apre improvvisamente. Sembra un film dell’orrore invece è realtà. Possiamo vedere la scena finale, con la Hyundai che affonda completamente nell’acqua come fosse caduta in un lago.

Per chi vedendo il video sente una sensazione di claustrofobia, diciamo subito che abbiamo appurato che fortunatamente non c’era nessuno a bordo. Grande spavento per i testimoni, ma appunto nessun danno a persone o animali.

Ma cos’è successo? Il video è stato girato a Mumbai durante le forti piogge monsoniche che periodicamente si abbattono sulla città più ricca dell’India. Come possiamo vedere, il terreno dove era parcheggiata l’auto improvvisamente ha iniziato a cedere.

La polizia di Mumbai ha appurato che nell’area c’era 80 anni fa nell’area c’era un pozzo, che era stato semicoperto dai residenti 40 anni dopo e trasformato in un parcheggio. Quando il cemento ha ceduto a causa delle piogge torrenziali, l’auto è sprofondata.

Alla fine la Hyundai è stata tirata fuori dalla voragine dalle autorità grazie l’aiuto di una gru, quasi 12 ore dopo essere stata sommersa. Tutto bene quello che finisce bene? Dipende dalle condizioni dell’auto, che difficilmente è da considerarsi recuperabile.

