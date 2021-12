Leclerc dice del circuito di Jeddah: “Sembra più adatto agli altri”

Charles Leclerc parla del Circuito di Jeddah: “L’ho provato al simulatore, e devo ammettere che all’inizio ho fatto fatica con tutte quelle curve. Poi però sembra che si possa prendere il ritmo abbastanza facilmente, anche se prima di parlare preferisco effettuare qualche giro. La prima sessione sarà anche utile per capire dove siamo in termini di competitività con i nostri rivali per il terzo posto. Credo che dopo l’aggiornamento di motore che abbiamo introdotto nell’ultima parte della stagione ora abbiamo veramente la terza vettura più forte del lotto. Questo tracciato tuttavia sembra più adatto a vetture diverse dalla nostra”.