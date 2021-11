Il video del traghetto Bastia della Moby partito da Santa Teresa in Sardegna e diretto in Corsica, ha avuto un’avaria al motore ed è dovuto tornare indietro. Il traghetto è rimasto in balia delle onde con 93 passeggeri a bordo, che hanno vissuto momenti di vero terrore a causa delle forti oscillazioni dell'imbarcazione.