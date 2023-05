Il Boeing 747 atterra ma il carrello si spezza e schizza in aria

Ecco il video del momento spaventoso in cui il carrello di atterraggio si spezza letteramente da un Boeing cargo diretto negli Stati Uniti, dopo essere stato costretto a fare ritorno e effettuare un atterraggio di emergenza.

Il Boeing 747 di Cargolux era diretto all’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare, ma è stato costretto a tornare sulla pista dell’aeroporto di Lussemburgo quando il carrello di atterraggio non si è retratto nella posizione di volo.

La compagnia Cargolux, che utilizza l’aereo, ha descritto l’incidente come un “significativo incidente in atterraggio” in una dichiarazione ufficiale, aggiungendo che l’aereo ha anche dovuto scaricare carburante prima dell’atterraggio di emergenza. L’aereo e’ infatti ritornato a Lussemburgo con il peso oltre i limiti per l’atterraggio, avendo così la necessità di alleggerirsi. L’aereo e’ stato in volo poco meno di un’ora.

Le immagini spettacolari mostrano l’aereo atterrare sulla pista, con l’atterraggio violento che causa il distacco di uno dei carrelli e il successivo rimbalzo sul prato a fianco della pista.

In ogni caso, fortunatamente Cargolux ha precisato che l’aereo è riuscito a fermarsi completamente e che nessuno è rimasto ferito a causa dell’incidente.

