Prime Video ha svelato la data di uscita di “Clarkson’s Farm 3”, la nuova ed attesissima stagione verrà lanciata il 3 maggio 2024. Saranno tante le ardue prove che la fattoria Diddly Squat deve affrontare. Un’estate insolitamente calda mette a rischio i raccolti, l’inflazione fa schizzare i costi delle risorse alle stelle, i progetti per il tanto desiderato ristorante cadono in frantumi e ora persino il futuro del negozio della fattoria è incerto.

Jeremy si trova di fronte alla necessità impellente di esplorare nuove strategie (molto ingegnose) per mantenere a galla l’attività. La sua soluzione? Sfruttare al meglio centinaia di acri di terreno incolto, ovvero le dense foreste e le siepi che rappresentano la metà del territorio di Diddly Squat. Questa decisione dà il via a un’ondata di progetti inventati da Clarkson stesso, che vanno dall’allevamento di capre e maiali alla coltivazione di funghi e ortiche, fino alla caccia ai cervi.

In più l’arrivo di un volto nuovo a Diddly Squat non è visto di buon occhio da Kaleb, che si impegna a sostenere le visionarie iniziative agricole di Jeremy. Questa stagione Jeremy si troverà di fronte a molte difficoltà e sfide, ma attraverso l’impegno e la sua creatività cercherà di superare i nuovi ostacoli. E mentre siamo in attesa della terza serie, nel video ecco annunciare… la quarta stagione!

Copyright Image: Sinergon LTD