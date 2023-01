Il video del contromano al semaforo più sconcertante di sempre

Non si tratta dell’ormai classico video con un’auto in contromano in autostrada, ma di un’auto contromano al semaforo. Si, perchè da quello che possiamo vedere nelle immagini, l’errore è evidente, ma anche tutto il tempo e le possibilità di correggerlo.

Invece l’automobilista nel mezzo scuro si infila al semaforo nella coda delle auto che arrivano nella direzione opposta. Ignorato dalle auto che devono svoltare a sinistra, i problemi iniziano ovviamente quando si attiva la luce verde per tutti.

Come si vede nel video, è proprio in quel momento che l’automobilista pasticcione si sarà accorto dell’errore, iniziando una retromarcia che speriamo lo abbia messo in salvo, senza conseguenze per nessuno.

Non è chiara la causa del contromano, se un “semplice” errore oppure se, come suggerito da qualcuno, l’automobilista stesse guidando sotto gli effetti dell’alcool o di stupefacenti.

—–

